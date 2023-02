Kursziel

Infineon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 47,40 Outperform Credit Suisse Adithya Metuku 11.01.2023 47,00 Overweight Barclays Capital Simon Coles 17.01.2023 45,00 Buy Stifel Jurgen Wagner 21.11.2022 44,00 Buy Warburg Research Malte Schaumann 27.01.2023 44,00 Buy UBS Francois-Xavier Bouvignies 18.01.2023 42,50 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 12.01.2023 42,00 Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 16.11.2022 42,00 Buy BofA Securities Didier Scemama 15.11.2022 41,00 Buy Société Générale Alexander Peterc 18.11.2022 40,00 Outperform Bernstein Research Sara Russo 19.01.2023 40,00 Kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 15.12.2022 40,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 16.11.2022 38,50 Neutral J.P. Morgan Sandeep Deshpande 30.01.2023 33,00 Neutral Susquehanna Financial Christopher Rolland 12.12.2022 32,50 Equal-weight Morgan Stanley Adam Wood 12.12.2022 20,00 Underperform Jefferies Janardan Menon 28.01.2023

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (01.02.2023/ac/a/d)







Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 47,40 oder 20,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Infineon Technologies AG wird am 2. Februar die Zahlen des ersten Geschäftsquartals 2023 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Infineon-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Barclays: Die britische Investmentbank hat die Bewertung der Papiere beim Kursziel von 47 Euro mit "overweight" aufgenommen. Analyst Simon Coles setze in einer am 17. Januar vorliegenden Studie zur Halbleiterbranche auf die Papiere der Deutschen sowie die von STMicroelectronics . Hier sehe der Analyst attraktive Bewertungen und Aktivität in den besseren Endmärkten. Bei ASM International und BE Semiconductor ( ISIN NL0012866412 WKN A2JLD1 ) halte Coles derweil die Erwartungen für viel zu hoch, wie auch die Bewertungen. ASML ( ISIN NL0010273215 WKN A1J4U4 ) sei vielleicht sogar am besten aufgestellt. Allerdings sei dies bereits eingepreist.Am wenigsten optimistisch gestimmt für die Infineon-Aktie ist Jefferies-Analyst, Janardan Menon, mit einem Kursziel von 20 Euro. Die Einstufung wurde auf "underperform" belassen. Mit Blick auf die bereits veröffentlichten Quartalsberichte aus der Halbleiterbranche in Europa und den USA hätten sich STMicro optimistisch und Texas Instruments vorsichtig und damit etwas widersprüchlich geäußert, während Intel über eine sich beschleunigende Schwäche im Bereich Computer und Server berichtet habe, schrieb Menon in einer am 28. Januar vorliegenden Studie. Der Elektroautobauer Tesla habe sich zudem zuversichtlich gegeben, während der Autobauer Toyota ( ISIN JP3633400001 WKN 853510 ) mit Chipknappheit zu kämpfen habe.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Infineon-Aktie?