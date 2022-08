Kursziel

Infineon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 45,30 Outperform Credit Suisse Adithya Metuku 04.08.2022 40,00 Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 04.08.2022 40,00 Buy UBS Francois-Xavier Bouvignies 10.08.2022 38,50 Neutral J.P. Morgan Sandeep Deshpande 04.08.2022 38,00 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 04.08.2022 38,00 Buy Société Générale Alexander Peterc 05.08.2022 36,00 Kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 03.08.2022 36,00 Buy Warburg Research Malte Schaumann 09.08.2022 18,00 Underperform Jefferies Janardan Menon 18.08.2022

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 45,30 oder 18,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Infineon Technologies AG hat am 3. August die Zahlen zum 3. Quartal 2022 veröffentlicht.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 3. August berichtete, würden gute Geschäfte im Automobil-Segment und ein schwacher Euro beim Chiphersteller Infineon für noch mehr Zuversicht sorgen. Für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr rechne der DAX -Konzern nun mit einem Umsatz in Höhe von etwa 14 Milliarden Euro, wie er am 3. August in Neubiberg mitgeteilt habe. Zuvor habe er eine Spanne zwischen 13 und 14 Milliarden Euro angepeilt. Die Marge des Segmentergebnisses, also des operativen Gewinns, solle bei über 23 Prozent liegen, nach zuvor mehr als 22 Prozent. Der Konzern, der einen großen Teil seines Umsatzes in den USA erwirtschafte, gehe dabei von einem Euro-Dollar-Kurs von 1,05 aus, während er zuvor mit 1,10 gerechnet habe.Im abgelaufenen 3. Geschäftsquartal sei Infineons Umsatz zum Vorquartal um 10 Prozent auf 3,62 Milliarden Euro geklettert. Das Segmentergebnis sei um knapp 11 Prozent auf 842 Millionen Euro gestiegen, was einer Marge von 23,3 entspreche. Die Kennziffern hätten damit über den Erwartungen der Analysten gelegen. Unter dem Strich habe der Konzern 517 Millionen Euro als Gewinn eingefahren, nach 469 Millionen Euro im Vorquartal. Im laufenden Schlussquartal rechne Infineon mit einem Umsatz von 3,9 Milliarden Euro. Ein Viertel davon soll als Segmentergebnis-Marge hängen bleiben, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Infineon-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Credit Suisse. Die schweizerische Bank hat das Kursziel für den Titel von 48,40 auf 45,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "outperform" belassen. Das abgelaufene 3. Geschäftsquartal des Chipherstellers sei solide gewesen und die Jahresziele angehoben worden, schrieb Analyst Adithya Metuku in einer am 4. August vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand sei eine solide Grundlage für die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr 2022/23. Zugleich dürften dann aber auch steigende Energiepreise für Gegenwind bei der Profitabilität sorgen. Zudem sehe der Analyst Lieferkettenrisiken angesichts erwarteter Engpässe bei Erdgas. ASMI und ASML . Herstellern wie Infineon und NXP drohten in den nächsten zwei bis drei Quartalen hohe Stornierungen von Aufträgen aus der Automobilindustrie.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Infineon-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Infineon-Aktie auf einen Blick: