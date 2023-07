Börsenplätze Infineon-Aktie:



38,675 EUR +2,86% (13.07.2023, 15:42)



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (13.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Mitte Juni sei die Infineon-Aktie mit 39,16 Euro auf den höchsten Stand seit Januar 2022 geklettert. Der anschließende Rücksetzer habe den Kurs kurzfristig bis an die Unterstützungszone im Bereich um 35 Euro gedrückt. Dort habe die Infineon-Aktie schnell wieder nach oben gedreht. Reiche nun die Kraft für den Sprung auf ein neues Hoch und über die v.a. psychologisch wichtige 40-Euro-Marke?Die weiter fallenden US-Inflationszahlen hätten den US-Technologiewerten gestern Rückenwind gegeben. Auf eingedämmte Zinssorgen würden Tech-Werte für gewöhnlich besonders sensibel wegen ihrer Wachstumsdynamik reagieren. In dem Umfeld könne auch die Infineon-Aktie weiter Boden gutmachen. Würden die Bullen am Drücker bleiben, wäre mit dem Sprung über das Jahreshoch der Weg aus technischer Sicht in Richtung des Mehrjahreshochs bei 43,85 Euro geebnet, das im November 2021 markiert worden sei.Infineon sei operativ weiter gut unterwegs. Das alles sollten die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 am 4. August erneut belegen. Der Chart sehe vielversprechend aus. Anleger mit Weitblick sollten vorerst auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung setzen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link