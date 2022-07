Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (11.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipriesen Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Im Vorfeld der Zahlen für das dritte Geschäftsquartal 2021/22 Anfang August würden sich bei Infineon immer mehr Analysten zu Wort melden. Mit wenigen Ausnahmen bleibe der Tenor dabei weiterhin eher positiv. Zum Start in die neue Woche habe Francois-Xavier Bouvignies von der UBS einen Blick in die Glaskugel gewagt.Der Analyst Schweizer Großbank gehe in einem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Hardwarebranche von starken Quartalsergebnissen aus. Im Fokus stehe aber die Auftragslage, in der sich erste Schwächen zeigen dürften. Wichtig sei es zudem, die Kapazitäten im Auge zu behalten. Für die Infineon-Aktie habe der Experte seine Kaufempfehlung im Rahmen der Studie mit Kursziel 40 Euro bestätigt.In dem von steigenden Zinsen und Rezessions-Ängsten geprägten Marktumfeld hätten zuletzt einige institutionelle Investoren ihre Portfolios gestrafft. Im Rahmen dessen sei auch der DAX-Titel zurückgefallen. Anfang Juni habe es noch so ausgesehen, als könnte die Aktie mit dem Sprung über den horizontalen Widerstand bei 30 Euro ein Kaufsignal generieren. Doch mit dem Stimmungsumschwung am Markt sei das Papier stattdessen bis auf 20,68 Euro zurückgefallen - habe sich zuletzt aber bereits wieder etwas von diesem Niveau lösen können.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: