Die Unternehmen würden also für bis zu 80% ihres Verbrauchs erhalten - dieser müsse noch definiert werden - die Differenz zwischen dem Börsenstrompreis und den 6 Cent/Kwh. Derzeit gelte für die Industrie generell ein Strompreis von 13 Cent/Kwh für 70% des Vorjahresverbrauchs. Diese Regelung solle allerdings Ende des Jahres auslaufen.



Die Gegner eines Brückenstrompreises würden behaupten, dass diese Brücke niemals enden werde. Letztlich würden sie davon ausgehen, dass die Energiepreise in Deutschland dauerhaft hoch bleiben würden. Dies sei darauf zurückzuführen, dass Deutschland kein sonnen- und windreiches Land sei - norddeutsche Bundesländer sähen Letzteres anders - und der Bedarf an erneuerbarer Energie in den nächsten Jahrzehnten weiter steigen werde, wenn die Klimaziele erreicht werden sollten. Dies sei nach Erachten der Analysten etwas zu kurz gesprungen. Es sei möglich, dass die Energiepreise in den nächsten Jahren im Zuge der Umstellung der Wirtschaft auf eine klimaneutrale Produktion auf einem höheren Niveau bleiben würden als in den 2010er Jahren. Das sei aber grundsätzlich ein globales Phänomen, auch die USA hätten das Pariser Klimaabkommen unterschrieben. Es komme darauf an, ob die Preisdifferenz zu anderen Ländern zunehme oder abnehme, weil dies die Wettbewerbsfähigkeit beeinflusse. Und da komme der zweite Punkt ins Spiel.



Die Tatsache, dass in Deutschland die Sonne nicht so häufig scheint wie in Spanien, heißt nicht, dass sich die Strompreise hierzulande von denen in Südeuropa zu unserem Nachteil abkoppeln werden, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Vielmehr habe man es in der EU mit einem zunehmend integrierten Strommarkt zu tun. Deutschland importiert Strom beispielsweise aus Frankreich und Dänemark, unser südlicher Nachbar bezieht häufig auch seinerseits einige Milliarden Kilowattstunden aus Deutschland, wenn hierzulande ein Überschuss entsteht und in Frankreich mal wieder die Hälfte der Atomkraftwerke abgeschaltet ist, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Auf diese Weise gebe es einen gewissen Gleichlauf bei den Strompreisen, auch wenn es insbesondere durch unterschiedliche Steuern und Abgaben verschiedene Preisniveaus gebe. Kurz: Wenn beispielsweise Spanien seine Sonnenenergiekapazitäten ausbaue, komme das auch Deutschland zugute. Dazu komme, dass beim Ausbau der erneuerbaren Energien und der Nord-Südtrassen viel Luft nach oben sei. Genau hier wolle das Wirtschaftsministerium auch ansetzen.



Im Idealfall sehe es also folgendermaßen aus: Die energieintensive Industrie stelle ihre teilweise schon geäußerten Abwanderungspläne zurück, weil sie mit einem Brückenstromtarif von 6 Cent/Kwh gut leben könne. Im Zuge eines aggressiven Ausbaus der erneuerbaren Energien, der Speicherkapazitäten und der Stromtrassen - hierzulande und vermutlich auch im Rest der EU - komme es zu einer Reduktion des Börsenstrompreises, so dass in einigen Jahren die Subvention überflüssig werde. Die entsprechenden Unternehmen würden dann auch nach dem Auslaufen der Subventionen in Deutschland bleiben. Das schlechteste Szenario wäre, dass die Subventionen gezahlt würden, die Energiewende aber nicht in dem Maße und der Schnelligkeit vorankomme, wie angestrebt. Die Börsenstrompreise würden hoch bleiben oder sogar steigen, während außerhalb Europas das Stromangebot steige und die Preise dort sinken würden. Schon vor dem Auslaufen des subventionierten Strompreises würden vermutlich viele energieintensive Firmen die Reißleine ziehen und sich nach alternativen Standorten umschauen. Der ganze Aufwand wäre umsonst gewesen und der Schuldenberg wäre weiter gewachsen.



Wie werde es kommen? Niemand wisse es. Sicher sei aber, wer auf der Anklagebank sitze, wenn es zu einer größeren Abwanderung der Industrie komme: Die "Politik" und das Urteil werde besonders hart ausfallen, sollten die Strompreise in den nächsten Jahren wieder gefallen sein. Denn dann wäre die Abwanderung vermeidbar gewesen und die veröffentlichte Meinung werde fragen: "Wie konnte man nur?" (24.08.2023/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Wellen schlagen hoch bei der Debatte rund um einen subventionierten Industriestrompreis, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Bundeskanzler Olaf Scholz habe diesen kürzlich dezidiert abgelehnt und sei sich dabei mit der FDP einig. Gewerkschaften und Arbeitgeber, aber auch die Grünen und die SPD-Fraktion seien dafür, ebenso Hendrik Wüst, CDU-Ministerpräsident von NRW. Man sehe, dass die politischen Farben hier etwas durcheinander geraten. In der Tat komme man hier mit einem einfachen Schwarz-Weiß-Denken nicht weiter.Konkret schlage das Bundeswirtschaftsministerium unter Robert Habeck von den Grünen vor, dass ein so genannter Brückenstrompreis von 6 Cent/Kwh ausschließlich energieintensiven Industrieunternehmen zugute kommen solle, die im internationalen Wettbewerb stünden. Die chemische Industrie sowie die Stahl-, Metall-, Glas- und Papierindustrie seien hier als typische Vertreter zu nennen. Dazu sollten noch die Branchen, die den klimaschonenden Umbau vorantreiben, also die Produzenten von Windrädern, Solaranlagen, Speicherkapazitäten usw. ebenfalls in den Genuss dieser Subventionen kommen. Dieser Brückenstrompreis solle spätestens 2030 automatisch auslaufen, wenn dann - so die Idee des Wirtschaftsministers - das Stromangebot durch andere Maßnahmen so weit hochgefahren worden sei, dass die Marktpreise sich wieder normalisiert hätten. Vorgesehen sei außerdem, dass der subventionierte Strompreis nur für 80% des Verbrauchs gelte, um den Anreiz zum Energiesparen aufrecht zu erhalten. Diese Struktur nehme dem Gegenargument etwas Wind aus den Segeln, wonach die ungebremste Nachfrage der deutschen Firmen die Preise in der gesamten EU nach oben treiben würden. Die SPD-Fraktion habe kürzlich ein leicht modifiziertes Konzept vorgelegt, dass einen Strompreis von 5 Cent/Kwh vorsehe, der bereits nach fünf Jahren automatisch auslaufen solle.