Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte der Industrieländer haben sich von den Tiefstständen Ende Oktober kräftig erholt, da die Rezessionssorgen zurückgingen, die Preisvolatilität an den Aktien- und Anleihemärkten abnahm und sich die Positionierung der Anleger von den Rekordtiefs normalisierte, so die Analysten von Postbank Research.



Im letzten Monat habe die Erholung jedoch an Schwung verloren, insbesondere in den USA, denn die höheren Zinserwartungen und die sinkenden Gewinnspannen hätten sich allmählich als Belastungsfaktoren erwiesen. Andererseits gehen die Analysten von Postbank Research davon aus, dass die Anleiherenditen für längere Zeit erhöht bleiben und Anleihen weiterhin eine interessante Alternative zu Aktien darstellen dürften. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten nicht denken, dass die Aktienmärkte der Industrieländer in den nächsten zwölf Monaten erheblich steigen könnten. Europa und Japan dürften jedoch vergleichsweise besser abschneiden als die USA, da sie stärker in China engagiert und relativ interessant bewertet seien. Die Analysten sähen weiterhin Kaufgelegenheiten in Sektoren mit niedrigen Bewertungen und positiver Ausrichtung auf die Zinsen, wie Finanzwerte, Energie und Rohstoffe, sowie in Small Caps.



Aufgrund der starken Rally seit Oktober und der längerfristig höheren Anleiherenditen dürfte das Aufwärtspotenzial bei Industrieländeraktien begrenzt sein. (06.03.2023/ac/a/m)





