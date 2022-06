Industrie De Nora zähle zu den weltweit führenden Herstellern von Elektroden, die ein wichtiger Bestandteil der Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff seien. Im Bereich Wasserstoff sei der Konzern unter anderem auch Joint-Venture-Partner von Thyssenkrupp: Die beiden Unternehmen hätten 2015 Nucera gegründet, dessen Börsenpläne vergangene Woche auf Eis gelegt worden seien.



Im letzten Jahr habe das Elektroden-Geschäft rund 58 Prozent der 616 Millionen Euro Umsatz von Industrie De Nora beigesteuert. Auf das Segment der Wasser- und Abwasseraufbereitung seien die übrigen 258 Millionen Euro entfallen. Das Umsatzwachstum der Italiener habe in den letzten vier Jahren im Schnitt bei 7,5 Prozent pro Jahr gelegen. Im gleichen Zeitraum sei der Gewinn des Unternehmens von 26 Millionen Euro auf 66 Millionen gestiegen.



Alleine der Markt für grünen Wasserstoff solle sich bis 2030 auf knapp sechs Milliarden Dollar mehr als vervierfachen. Industrie De Nora sei aussichtsreich positioniert, um von diesem Wachstum überproportional zu profitieren. Allerdings stehe der Börsengang nur qualifizierten Investoren offen.



"Der Aktionär" nimmt die Italiener auf die Watchlist, so Benjamin Heimlich.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Industrie De Nora-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Europas erstes größeres IPO seit dem Beginn der Ukraine-Kriegs nimmt Formen an. Am Montag gab Industrie De Nora die Preisspanne für den geplanten Börsengang an der Euronext Mailand bekannt, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das schwierige Umfeld habe den italienischen Wasserstoff-Konzern und thyssenkrupp-Partner allerdings zu Abstrichen bei der Bewertung gezwungen.