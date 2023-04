unter folgendem Link.



Börsenplätze Industrie De Nora-Aktie:



Frankfurt-Aktienkurs Industrie De Nora-Aktie:

17,36 EUR -1,92% (06.04.2023, 17:20)



Euronext Milan-Aktienkurs Industrie De Nora-Aktie:

17,30 EUR -2,54% (06.04.2023, 17:44)



ISIN Industrie De Nora-Aktie:

IT0005186371



WKN Industrie De Nora-Aktie:

A3DK0W



Ticker-Symbol Industrie De Nora-Aktie:

M3D



Euronext Milan-Symbol Industrie De Nora-Aktie:

DNR



Kurzprofil Industrie De Nora S.p.A.:



Industrie De Nora S.p.A. (ISIN: IT0005186371, WKN: A3DK0W, Ticker-Symbol: M3D, Euronext Milan-Symbol: DNR) mit Sitz in Mailand (Italien) ist ein Unternehmen aus den Branchen Erneuerbare Energien und Industrie. (08.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Industrie De Nora-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Industrie De Nora (ISIN: IT0005186371, WKN: A3DK0W, Ticker-Symbol: M3D, Euronext Milan-Symbol: DNR) unter die Lupe.Zuletzt hätten sich Gerüchte rund um einen potenziellen Börsengang des Wasserstoff-Gemeinschaftsunternehmens Nucera verdichtet. Laut Reuters könnte das Listing im Juni erfolgen. Nicht nur Aktionäre von thyssenkrupp würden dem IPO entgegenblicken, sondern auch die Anteilseigner der italienischen Industrie De Nora.Das Unternehmen sage sicherlich nur wenigen Anlegern etwas. Aber spätestens wenn das Wort "Nucera" falle, komme der Name des deutschen Stahl-Urgesteins thyssenkrupp ins Spiel. Denn Industrie De Nora kontrolliere gut ein Drittel des Joint Ventures Nucera, der Rest entfalle auf das ehemalige DAX-Unternehmen. In den kommenden Monaten sollte ein Börsengang des Wasserstoffunternehmens weiter Formen annehmen. Ein erfolgreiches IPO - eine Bewertung von einem mittleren einstelligen Milliarden-Euro-Betrag erscheine realistisch - dürfte dann auch dem italienischen Minderheitseigentümer zugutekommen.Der jüngste Nucera-Newsflow stimme in jedem Fall positiv und könnte einen Börsengang begünstigen. Neben den aussichtsreichen Anreizen in den USA durch den Inflation Reduction Act dürfte sich Nucera auch in Südamerika, Afrika und Europa enorme Chancen ausrechnen. Um die steigende Nachfrage von Kunden wie dem brasilianischen Chemie-Riesen Unigel befriedigen zu können, baue Nucera seine Fertigungskapazitäten aus.Industrie De Nora biete eine wirklich fantastische Investmentstory. Anleger mit Weitblick könnten bei Schwäche zugreifen. Ein Stopp bei 15,50 Euro sichere vor größeren Verlusten ab, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU