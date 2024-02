Eine wichtige Frage, die Bauunternehmen und private Infrastrukturinvestoren beobachten würden, sei, ob das Projekt der derzeitigen Regierung, die Hauptstadt von Jakarta in eine neue Stadt namens Nusantara auf der Insel Borneo zu verlegen, tatsächlich umgesetzt werde. In Jakarta würden 11 Millionen Menschen leben, von denen ein Drittel keinen Zugang zu fließendem Wasser habe. Sie seien daher auf illegale Brunnen angewiesen, die in den unterirdischen Grundwasserleiter gebohrt würden. Die Folge sei eine unhaltbare Absenkung des Grundwasserspiegels durch illegale Brunnen und regelmäßige Bodensenkungen. Jakarta sinke rapide - in einigen Teilen der Stadt um 4,9 Meter in den letzten 25 Jahren.



Mögliche Folgen für den Markt



Diese Analyse untersuche die Auswirkungen von Präsidentschaftswahlen auf den inländischen Aktienmarkt, wobei der Schwerpunkt auf den 90 Handelstagen vor und nach den Wahlterminen liege, beginnend mit der ersten direkten Präsidentschaftswahl im Jahr 2004. 2004 hätten zwei Wahlgänge im Juli und September stattgefunden, da kein Kandidat im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit erreicht habe.



Die Ergebnisse würden zeigen, dass der Aktienmarkt bei den vier Präsidentschaftswahlen seit 2004, mit Ausnahme der Wahl 2014, innerhalb von 44 Handelstagen (ca. zwei Monate) nach dem Wahltermin eine durchschnittliche Rendite von +10% erzielt habe. In den Zeiträumen vor den Wahlen habe der indonesische Aktienmarkt überwiegend positive Renditen verzeichnet, mit Ausnahme des Jahres 2019, in dem der Markt flache bis negative Renditen aufgewiesen habe.[1]



Außerdem zeige die Analyse, dass die Marktrenditen vor der Wahl stärker schwanken würden als danach, was auf eine größere Unsicherheit der Anleger vor dem Wahlausgang hindeute. Dieses Muster werde durch die Dispersionslinien in den nebenstehenden Diagrammen veranschaulicht, die den Kontrast im Marktverhalten im Umfeld von Präsidentschaftswahlen verdeutlichen würden.



[1] In dieser Studie werde der September 2004 als Bezugspunkt für die Analyse der Wahlen in diesem Jahr verwendet.



[2] Quellen: Analyse des Franklin Templeton Institute. Franklin Templeton Institute, IDX, Macrobond. Die Aktienrenditen würden auf dem Jakarta Stock Exchange Composite Index basieren. Die Indices würden nicht verwaltet und man könne nicht direkt in sie investieren. Sie würden keine Gebühren, Kosten oder Verkaufsgebühren enthalten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sei kein Indikator oder eine Garantie für zukünftige Ergebnisse. (14.02.2024/ac/a/m)







