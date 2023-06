Tradegate-Aktienkurs Inditex-Aktie:

Kurzprofil Industria De Diseño Textil, S.A.:



Industria de Diseño Textil S.A. (Inditex) (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, NASDAQ OTC-Symbol: IDEXF) mit Hauptsitz Arteixo, Spanien, ist ein international tätiges Textilunternehmen. Der Konzern zählt zu den weltweit größten Textilunternehmen und ist im Design, der Produktion und dem Vertrieb von Bekleidungsartikeln und Accessoires aktiv. Die Marken Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho und Zara Home sind in über 6.400 Geschäften weltweit erhältlich. (07.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Inditex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Inditex-Aktie (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, NASDAQ OTC-Symbol: IDEXF) unter die Lupe.Die Zara-Mutter habe einen überraschend starken Jahresstart hingelegt. Umsatz und Gewinn hätten im ersten Quartal jeweils über den Erwartungen der Analysten gelegen. Und das zweite Quartal laufe bisher ebenfalls stark.An der Börse seien die Q1-Zahlen gut angekommen. Die Inditex-Aktie lege aktuell mehr als 5% zu. Damit rücke das 2017er-Allzeithoch bei rund 37 Euro in immer greifbarere Nähe. Seit Jahresbeginn habe die Inditex-Aktie bereits mehr als 30% an Wert gewonnen. Investierte Anleger sollten dabeibleiben und auf eine anhaltende Rally setzen, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Inditex-Aktie: