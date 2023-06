XETRA-Aktienkurs Inditex-Aktie:

34,67 EUR +1,23% (15.06.2023, 14:45)



ISIN Inditex-Aktie:

ES0148396007



WKN Inditex-Aktie:

A11873



Ticker-Symbol Inditex-Aktie:

IXD1



NASDAQ OTC-Symbol Inditex-Aktie:

IDEXF



Kurzprofil Industria De Diseño Textil, S.A.:



Industria de Diseño Textil S.A. (Inditex) (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, NASDAQ OTC-Symbol: IDEXF) mit Hauptsitz Arteixo, Spanien, ist ein international tätiges Textilunternehmen. Der Konzern zählt zu den weltweit größten Textilunternehmen und ist im Design, der Produktion und dem Vertrieb von Bekleidungsartikeln und Accessoires aktiv. Die Marken Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho und Zara Home sind in über 6.400 Geschäften weltweit erhältlich. (15.06.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Inditex: Starker Lauf - AktienanalyseKonsumflaute? Bei der Zara-Mutter Inditex (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, NASDAQ OTC-Symbol: IDEXF) ist davon wenig zu sehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erlöse seien im ersten Geschäftsquartal von Februar bis Ende April im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf 7,6 Mrd. Euro gestiegen. Sämtliche Regionen hätten hierzu beigetragen, auch der Online-Handel entwickele sich "sehr zufriedenstellend". Noch kräftiger habe der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) gezulegt - er sei um 43 Prozent auf knapp 1,5 Mrd. Euro geklettert. Unter dem Strich habe Inditex knapp 1,2 Mrd. Euro verdient, ein Plus von 54 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Erwartungen seien damit übertroffen worden. Beim Umsatz hätten die Schätzungen bei 7,56 Mrd. Euro gelegen, beim Nettogewinn bei 1,03 Mrd. Euro. Entsprechend positiv sei die Reaktion am Parkett ausgefallen.Die Inditex-Aktie sei auf Monatssicht um mehr fast zehn Prozent geklettert und habe dabei den Widerstand bei 32 Euro übersprungen, an dem sie sich in den vergangenen Jahren mehrfach die Zähne ausgebissen habe. Was Anleger ebenfalls gerne gehört haben dürften: Inditex habe für die ersten Wochen seines neuen, zweiten Geschäftsquartals Quartals ebenfalls einen Umsatzanstieg vermeldet. Von Anfang Mai bis zum 4. Juni habe der Erlös in den Filialen und im Online-Handel gerechnet zu konstanten Währungen um 16 Prozent angezogen. Der starke Lauf setzt sich damit fort, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 23/2023)Börsenplätze Inditex-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Inditex-Aktie:34,70 EUR +1,61% (15.06.2023, 14:28)