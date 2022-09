XETRA-Aktienkurs Inditex-Aktie:

Kurzprofil Industria De Diseño Textil, S.A.:



Industria de Diseño Textil S.A. (Inditex) (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, NASDAQ OTC-Symbol: IDEXF) mit Hauptsitz Arteixo, Spanien, ist ein international tätiges Textilunternehmen. Der Konzern zählt zu den weltweit größten Textilunternehmen und ist im Design, der Produktion und dem Vertrieb von Bekleidungsartikeln und Accessoires aktiv. Die Marken Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho und Zara Home sind in über 6.400 Geschäften weltweit erhältlich. (22.09.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Inditex: Starke Entwicklung - AktienanalyseDie Zara-Mutter Inditex (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, NASDAQ OTC-Symbol: IDEXF) hat im ersten Geschäftshalbjahr kräftig zugelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dank einer guten Nachfrage nach den Frühjahrs- und Sommerkollektionen seien die Erlöse von Februar bis Ende Juli um knapp ein Viertel auf 14,8 Mrd. Euro nach oben geschnellt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei mit einem Plus von 44 Prozent auf 2,43 Mrd. Euro noch stärker gestiegen. Dazu hätten vor allem höhere Verkaufspreise beigetragen, die über der Inflationsrate gelegen hätten. Unter dem Strich seien 1,8 Mrd. Euro, 41 Prozent mehr als vor Jahresfrist geblieben. Die Erwartungen seien damit übertroffen worden. Auch der Start in das zweite Halbjahr sei vielversprechend verlaufen. So seien die Erlöse laut Angaben in den ersten sechs Wochen des laufenden dritten Quartals währungsbereinigt um elf Prozent gegenüber dem Vorjahreswert gestiegen.Entsprechend positiv fiel die Resonanz aus, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Die starke Entwicklung des spanischen Einzelhändlers sei angesichts zahlreicher Gewinnwarnungen von Konkurrenten umso bemerkenswerter - und unterstreiche einmal mehr die Qualität des Geschäftsmodells, dessen Stärke und breite Ausrichtung sich in den letzten drei Jahren noch vergrößert habe, so etwa Georgina Johanan von JPMorgan. Sie habe daher die Einstufung für die Inditex-Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Auch Deutsche Bank-Analyst Adam Cochrane halte Inditex für ein großartiges Unternehmen, glaube aber, dass letztendlich auch die Spanier dem schwindenden Verbrauchervertrauen und den steigenden Kosten früher oder später Tribut zollen müssten - und rate daher bei einem Kursziel von 22,50 Euro weiter zum Verkauf der Aktien. (Ausgabe 37/2022)Börsenplätze Inditex-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Inditex-Aktie:21,90 EUR +1,11% (22.09.2022, 12:45)