XETRA-Aktienkurs Inditex-Aktie:

35,64 EUR -0,56% (21.09.2023, 11:10)



Tradegate-Aktienkurs Inditex-Aktie:

35,64 EUR -0,03% (21.09.2023, 09:30)



ISIN Inditex-Aktie:

ES0148396007



WKN Inditex-Aktie:

A11873



Ticker-Symbol Inditex-Aktie:

IXD1



NASDAQ OTC-Symbol Inditex-Aktie:

IDEXF



Kurzprofil Industria De Diseño Textil, S.A.:



Industria de Diseño Textil S.A. (Inditex) (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, NASDAQ OTC-Symbol: IDEXF) mit Hauptsitz Arteixo, Spanien, ist ein international tätiges Textilunternehmen. Der Konzern zählt zu den weltweit größten Textilunternehmen und ist im Design, der Produktion und dem Vertrieb von Bekleidungsartikeln und Accessoires aktiv. Die Marken Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho und Zara Home sind in über 6.400 Geschäften weltweit erhältlich. (21.09.2023/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Inditex: Intakter Aufwärtstrend - AktienanalyseDie Zara-Mutter Inditex (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, NASDAQ OTC-Symbol: IDEXF) habe mit starken Zahlen auf sich aufmerksam gemacht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.In den ersten sechs Monaten des bis Ende Januar laufenden Geschäftsjahres habe der Bekleidungskonzern den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13,5 Prozent auf 16,9 Mrd. Euro gesteigert. Zu konstanten Währungskursen habe das Plus 16,6 Prozent betragen. Davon seien rund 4,7 Mrd. Euro als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) übrig geblieben - knapp 16 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die entsprechende Marge habe sich damit von 27,1 auf 27,7 Prozent verbessert. Der Nettogewinn sei sogar um 40 Prozent auf 2,5 Mrd. Euro nach oben geschnellt.Auch der Start in die zweite Jahreshälfte sei geglückt. Den Angaben zufolge sei der Umsatz in den ersten Wochen des dritten Geschäftsquartals gestiegen, konkret vom 1. August bis 11. September, auf Basis konstanter Wechselkurse um 14 Prozent im Jahresvergleich. Die aktuellen Herbst-Winter-Kollektionen kämen gut an, habe es vom Unternehmen geheißen.Analysten hätten sich begeistert gezeigt. Die Kaufempfehlungen seien reihenweise erneuert worden, einige seien auch mit einer Anhebung des Kursziels einhergegangen. Goldman Sachs etwa traue dem Papier nun einen Anstieg auf 43,50 (zuvor: 42,00) Euro zu. Analyst Richard Edwards habe in seiner jüngsten Studie von starken Resultaten des spanischen Textilkonzerns gesprochen und rechne nun mit einer besseren Entwicklung der Vorsteuerergebnisse bis in das kommende Geschäftsjahr. Auch seine Umsatzprognose für das laufende zweite Halbjahr habe er angehoben. Sollte der Analyst Recht bekommen, würde die Aktie um etwa 23 Prozent zulegen. (Ausgabe 37/2023)Börsenplätze Inditex-Aktie: