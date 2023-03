Modi-Regierung habe ehrgeizige Pläne



Rund 4,5% der jährlichen Wirtschaftsleistung würden effektiv in den Ausbau der Infrastruktur fließen. Gegenüber dem ersten Budget von Finanzministerin Sitharaman vor vier Jahren seien die Infrastrukturausgaben damit in etwa verdreifacht worden. Das folge der von Premier Modi schon vor längerer Zeit vorgegebenen Marschrichtung, Indien zu einem globalen Produktionsstandort zu machen, und sich diesbezüglich als eine bessere Alternative zu China zu etablieren.

Mangels entsprechend wachsenden Staatseinnahmen werde zur Finanzierung dieser Pläne anderswo gekürzt, unter anderem bei Subventionen für Dünger und Lebensmittel sowie beim Arbeitsbeschaffungsprogramm für die Landbevölkerung. Letzteres habe sich zwar speziell während der Pandemie als ein Lebensretter für Millionen Arme erwiesen, doch es sei Premier Modi seit jeher ein Dorn im Auge.



Bittere Kost für die Landbevölkerung



Die herben Einschnitte für die ländliche Bevölkerung seien vor dem Hintergrund zu sehen, dass dort noch immer die Mehrheit der Einwohner Indiens lebe, und dass die Realeinkommen auf dem Land im vergangenen Jahr, unter dem vor der Pandemie erreichten Niveau gelegen hätten. Seit 2016/17 verzeichneten sie das schwächste Wachstum der letzten 40 Jahre. Es bleibe abzuwarten, ob sich Modi und seine BJP da nicht ein kapitales Eigentor schießen würden.



Unterdessen habe die Inflationsrate ihren Abwärtstrend erst einmal gestoppt. Sie habe im Januar wieder angezogen (auf 6,52%), habe sich im Februar nur leicht auf 6,44% abgeschwächt und damit höher gelegen als allgemein erwartet worden sei. Indiens Aktienmärkte hätten nach dem Rückgang im Januar auch im Februar und März weiter (wenn auch moderat) nachgegeben, um insgesamt rund 3,5%. (31.03.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Indiens Regierung verzichtet trotz Parlamentswahl im kommenden Jahr auf populistische Geschenke, kürzt ziemlich rabiat bei den Ärmsten und investiert stark wie nie in die Infrastruktur, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management.Kürzung bei Sozialprogrammen und SubventionenTrotz globalem Gegenwind und der im kommenden Jahr anstehenden Parlamentswahl verzichte die Regierung Modi im Budgetentwurf für 2023/2024 weitgehend auf Wahlgeschenke. Im Gegenteil, bei etlichen Sozialprogrammen und Subventionen sei sogar der Rotstift angesetzt worden, was vor allem die Ärmsten unter der Landbevölkerung empfindlich treffen werde. Stattdessen konzentriere sich die Zentralregierung auf den weiteren Ausbau der Infrastruktur -und das in einem noch nicht dagewesenen Umfang.