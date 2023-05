Um die 2.000-Rupien-Scheine (24 US-Dollar), die in den nächsten vier Monaten aus dem Verkehr gezogen würden, schnell auszugeben, könnten die Inder nach Ansicht von Wirtschaftsexperten Gold, Immobilien und Haushaltsgegenstände wie Klimaanlagen und Kühlschränke kaufen. Dies stehe im Gegensatz zu der Maßnahme von 2016, bei der fast das gesamte Bargeld aus dem Verkehr gezogen worden sei und zu langen Schlangen vor Banken und Geldautomaten geführt habe.



"Es wird erwartet, dass es dem Wachstum ein wenig helfen wird, weil der Konsum voraussichtlich steigen wird", habe Ankita Pathak, eine Ökonomin bei DSP Investment Managers, in einem Interview mit Bloomberg Television am Montag gesagt. "Aber wenn wir uns das makroökonomische Umfeld ansehen, wird es wahrscheinlich eher von fundamentalen Faktoren angetrieben werden."



Die Reserve Bank of India habe den Bürgern am späten Freitag bis zum 30. September Zeit gegeben, die 2.000-Rupien-Scheine bei einer Bank zu deponieren oder in andere Stückelungen umzutauschen, und sich dabei auf eine "saubere Notenpolitik" berufen. Gouverneur Shaktikanta Das habe diese Haltung am Montag bekräftigt und erklärt, der Schritt sei Teil der Währungsmanagementmaßnahmen der Zentralbank.



Indien sei ohnehin bekannt als Land, in dem Gold traditionell einen anderen Stellenwert habe als in vielen anderen Ländern. Gut möglich also, dass die Verbraucher tatsächlich ihr Geld in Gold tauschen würden. Allerdings dürfte dies für den Goldpreis eher von untergeordneter Bedeutung sein. Wichtiger werde die Zinspolitik in den USA. Dort sehe es danach aus, als könnte es im Juni die erste Zinspause nach einer Zinshebungswelle von 500 Basispunkten geben. (22.05.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 24 US-Dollar sind zu viel für einen Schein. Zumindest in Indien. Das Land zieht seine höchstwertigen Geldscheine aus dem Verkehr, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Indische Zentralbank (RBI) habe den Bürgern am späten Freitagabend eine Frist bis zum 30. September eingeräumt, um die 2.000-Rupien-Scheine bei einer Bank einzuzahlen oder sie in andere Scheine umzutauschen. 2.000 Rupien entspreche rund 24 Dollar.