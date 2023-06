Fehlende Jobs



Im Zusammenhang mit der hohen Bevölkerungszahl und der, vor allem im Vergleich zu China, sehr jungen Bevölkerung werde Indien häufig eine demographische Dividende zugesprochen. Diese aber einzulösen stelle die Regierung vor große Herausforderungen, darüber dürfe auch die offizielle Arbeitslosenrate von derzeit 6,8% nicht hinwegtäuschen. Zum einen sei ein erheblicher Teil der ländlichen Arbeitskräfte in Tätigkeiten mit geringer Produktivität und niedrigem Einkommen beschäftigt. Zum anderen sei die Erwerbsquote von Frauen relativ gering (29%). Diese sei seit 2005 mit steigendem Einkommen paradoxerweise um 10 Prozentpunkte gesunken. Grund hierfür sei u. a., dass es in konservativen indischen Familien als ein Statussymbol angesehen werde, wenn die Frau in der Familie keiner Erwerbsarbeit nachgehe.



Die Erwerbquote von Frauen in China hingegen liege bei etwa 60%. Selbst wenn man die offizielle Statistik trotz ihrer Unzulänglichkeiten zugrunde lege, produziere Indien zu wenige Jobs. Der Chefökonom der HSBC Bank habe ausgerechnet, dass Indien in den kommenden zehn Jahren etwa 70 Millionen Jobs kreieren müsste, um die Menschen beschäftigen zu können, die Jahr für Jahr neu in den Arbeitsmarkt strömen würden. Seiner Schätzung nach werde die indische Wirtschaft in diesem Zeitraum lediglich 24 Mio. Jobs schaffen. Als Grund hierfür müsse man wieder die schwach ausgeprägte Industrie anführen. Sie allein sei aufgrund ihrer Arbeitsintensität und der damit verbundenen Fähigkeit, Einkommensbasis und die Konsumausgaben zu steigern, in der Lage, Indien auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zu bringen.



Die fehlende Perspektive auf dem Arbeitsmarkt mache sich immer wieder auch anekdotisch bemerkbar. Als Anfang 2022 die staatliche indische Eisenbahngesellschaft Indian Railways 35.000 Angestellte gesucht habe, hätten sich über 12,5 Mio. Menschen beworben, sodass man den Bewerbungsprozess aufgrund von Überlastung habe abbrechen müssen. In China werde es aufgrund der schrumpfenden und alternden Bevölkerung schwieriger, das Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten, während Indien Schwierigkeiten bekommen könnte die Massen mit Arbeitsplätzen zu versorgen.



Ausgeprägter Protektionismus



Im Vergleich zu China habe Indien seit den 1990er Jahren eine vorsichtigere und schrittweise Öffnung zum Welthandel vollzogen. Während China rasche und umfassende wirtschaftliche Reformen umgesetzt habe, habe Indien eine langsamere Liberalisierungspolitik verfolgt. Indien habe seine Zölle reduziert, FDI-Beschränkungen gelockert und sich auf den Ausbau des Dienstleistungssektors konzentriert, aber auch die Schwerindustrie massiv gefördert. Allerdings würden Herausforderungen in Bereichen wie Landwirtschaft und nichttarifären Handelshemmnissen bestehen bleiben. China hingegen habe sich schnell in den globalen Handel integriert und eine exportorientierte Wachstumsstrategie verfolgt. China habe u. a. so sein BIP-Pro-Kopf auf etwa 12.500 USD steigern können und Indien lediglich auf 2.250 USD. Die zurückhaltende Haltung Indiens hinsichtlich der Liberalisierung des Marktes sei geblieben.



Der Unmut ausländischer Konzerne gegenüber China als Produktionsstandort sei besonders durch die hermetische Abriegelung des Landes während der Corona-Pandemie geschürt worden. Seitdem werde der Standort China auch wegen der willkürlich implementierten Regulierung in der Tech- & Immobilienbranche und der zunehmend geopolitischen und wirtschaftlichen Rivalität mit den USA infrage gestellt. Jedoch könne Indien bisher im Vergleich zu den relativ kleinen Staaten aus Südostasien kaum von den Verlagerungen von Produktionslinien profitieren. An dieser Stelle werde Indien ein nicht abgeschlossenes Abkommen zum Verhängnis, das sog. "Regional Comprehensive Economic Partnership" (RCEP), das China mit 14 asiatischen Staaten Nachbarn abgeschlossen habe. Delhi habe befürchtet, dass durch das Abkommen die Zölle auf importierte Waren um 80-90% gesenkt und das große Handelsungleichgewicht Indiens mit China weiter vergrößert würde, sodass die einheimischen Hersteller einer stärkeren ausländischen Konkurrenz ausgesetzt wären. So sei es nicht verwunderlich, dass die durchschnittlichen Zölle in Indien im Durchschnitt über alle Produkte 6,4% und in China lediglich 2,5% (in Deutschland seien es 1,5%) betragen. Indien bleibe im Vergleich zu China eine relativ abgeschottete Ökonomie, das könne man auch am Handelsvolumen ablesen, das für Indien etwa 1,2 Billionen USD und in China bereits 6,31 Billionen USD betrage. Für die Weltwirtschaft bedeute das, dass das relativ hohe Wachstum Indiens sich in einem viel geringeren Ausmaß bei den Exporten der Handelspartner bemerkbar mache, als bei China, wo das Importvolumen deutlich höher sei.



Fazit



Wenn man in Bezug auf die indische Wirtschaft das Bild des makellos anmutenden Filmplakats bleibe, so müsse man resümieren, dass es beim näheren Hinsehen etwas verpixelter/unschärfer als von der Ferne wirke. Den ökonomischen Wachstumspfad hin zu einem Land mit mittleren Einkommen (etwa 10.000-15.000 USD/Kopf), den Indien gern beschreiten möchte, hätten vorangegangene asiatische Erfolgsmodelle wie Japan, Südkorea oder China nicht ohne eine robuste Industrie geschafft, daher werde die Regierung in Delhi die Weichen weiter in diese Richtung stellen müssen, was aber aufgrund der schieren Größe dieses Landes, mit einem ausgeprägten und teils bürokratisch chaotischen Föderalismus eine Mammutaufgabe sei. Dabei sei das Gefälle zwischen urbanen und ländlichen Raum mit seinem starken Fokus auf die Agrarwirtschaft eine weitere Hürde, die mit Reformen und Modernisierung angepackt werden müsse.



Wenn tatsächlich diese Reformen gelingen und Anreizsysteme greifen würden, werde man auch Fortschritte bei der Entstehung von Jobs sehen, mithilfe derer China im Zeitraum 1990 bis 2015 etwa 850 Millionen Menschen aus der Armut herausgeholt habe. Diese Art von Prosperität sei noch keinem Land allein durch die Entwicklung des Dienstleistungssektors gelungen. Die geopolitische Lage stelle sich derzeit günstig dar. China werde für viele Industriestaaten zu einem immer schwerer kalkulierbaren Partner. Wenn Indien es in diesem Umfeld schaffe, sich zu öffnen, zu entbürokratisieren, industrialisieren und reformieren, dann könne die junge und hungrige Nation nicht nur viel Wohlstand für sich, sondern auch für die Welt erwirtschaften. Um die Wichtigkeit für die Weltwirtschaft zu entwickeln, die China heute habe, werde Indien mindestens ein Jahrzehnt brauchen, wenn alles gut gehe. In Worten eines Bollywood-Klassikers ausgedrückt bedeute das: "In so großen Ländern wie diesen passieren immer wieder kleine Dinge". (Wochenbarometer vom 08.06.2023) (08.06.2023/ac/a/m)





