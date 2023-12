Aufgrund der strukturellen Abschwächung des Wirtschaftswachstums in China werde Indien mit hoher Wahrscheinlichkeit in den kommenden zehn Jahren die wachstumsstärkste große Volkswirtschaft weltweit sein und damit immer mehr in den Fokus von Investoren rücken. In einer Phase, in der Unternehmen stärker um Diversifizierung ihrer Lieferketten bemüht seien, werde Indien als Produktionsstandort zumindest verstärkt geprüft. Die Größe des indischen Marktes mache das Land auch als Absatzmarkt attraktiv. Die Regierung gelte als wirtschaftsfreundlich und dürfte bei den Wahlen 2024 für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt werden.



Doch seien auch in der Vergangenheit immer wieder Hoffnungen mit der indischen Wirtschaftsentwicklung verbunden worden, die dann enttäuscht worden seien. Indien bleibe ein schwieriger Standort für Produktion und sei nach Einschätzung der Analysten weit davon entfernt, in den kommenden zehn Jahren die Rolle einzunehmen, die China in den vergangenen 20 Jahren für die Weltwirtschaft gespielt habe. In Indien fehle es in der Breite an gut ausgebildeten Arbeitskräften und an einer ausreichend ausgebauten Infrastruktur, auch wenn sich die Regierung verstärkt um Transportwege und Stromkapazitäten bemühe.



Auch die Bürokratie sei weiterhin ein Bremsklotz für unternehmerische Aktivität. Zudem sei es für viele Unternehmen wichtig, ein gutes Netz an Zulieferern um sich zu haben. Dieses Netz gebe es in vielen Branchen in Indien nicht in ausreichender Qualität. Angesichts fundamentaler Schwächen würden mittelfristig Wachstumsraten von deutlich mehr als 7% eher optimistisch erscheinen.



Höhere Raten über einen längeren Zeitraum wären aber nicht nur zur Schaffung der benötigten Arbeitsplätze für die schnell wachsende Bevölkerung notwendig. Sie wären auch die Voraussetzung, damit Indien die wirtschaftliche Größe erreiche, um zum Motor der Weltwirtschaft werden zu können. Problematisch sei zudem die innenpolitische Tendenz zur Einschränkung der Rechte der Muslime und zunehmender Übergriffe auf Journalisten und Oppositionspolitiker.



Alle drei großen Ratingagenturen würden Indien mit Baa3/BBB- auf der untersten Stufe des Investment-Grade-Bereichs einstufen. Der Ausblick stehe bei allen Agenturen auf stabil. Einer der Schwachpunkte im Bonitätsprofil seien die Staatsfinanzen. Das öffentliche Defizit unter Einrechnung der Bundesstaaten dürfte 2023 bei rund 9% des BIP liegen. Ein weiterer Schwachpunkt sei das fortgesetzte Leistungsbilanzdefizit. Pluspunkte seien die geringe Auslandsverschuldung sowie die gute Ausstattung mit Währungsreserven. (08.12.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bruttoinlandsprodukt Indiens ist im dritten Quartal überraschend stark um 7,6% yoy gestiegen, so die Analysten der DekaBank.Gleichzeitig habe der Preisdruck weiter nachgelassen: Im Oktober sei die Inflationsrate zum dritten Mal in Folge gefallen und liege mit 4,9% innerhalb des Zielkorridors der Notenbank (2% bis 6%). Die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Straffung der Geldpolitik sei damit weiter gesunken und es erscheine wahrscheinlich, dass der Leitzins im zweiten Quartal kommenden Jahres zum ersten Mal wieder gesenkt werden werde. Das überraschend starke Wachstum im dritten Quartal in Kombination mit dem aufgehellten geldpolitischen Ausblick führe zu einer Revision der BIP-Prognose für 2023 von 6,3% auf 7,1% und für 2024 von 6,4% auf 7,2%.Mit Blick auf die Parlamentswahl im kommenden Jahr hätten sich die Wiederwahlchancen für Ministerpräsident Modi weiter verbessert, nachdem seine BJP bei den jüngsten Regionalwahlen in drei von fünf Bundesstaaten die Mehrheit habe erzielen können. Ein Störfaktor seien dagegen die Belastungen im Verhältnis zu den USA, nachdem offenbar ein Mordkomplott gegen einen indischen Oppositionellen mit US-Staatsbürgerschaft aufgedeckt worden sei, in das offizielle indische Stellen verwickelt sein sollten.