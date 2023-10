Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die indische Wirtschaft zeigt sich weiterhin äußerst dynamisch, so die Analysten der Helaba.Auch die weiteren wirtschaftlichen Aussichten würden günstig bleiben - trotz des durchwachsenen globalen Umfelds. So würden sich die indischen Einkaufsmanagerindices sowohl für das Verarbeitende Gewerbe als auch für den Dienstleistungssektor (der 56% des BIP aus macht) auf zyklischen Hochs und damit klar im Expansionsbereich bewegen. Auch die Elektrizitätsproduktion weise auf eine anhaltend hohe Produktionstätigkeit hin.Darüber hinaus werde das Wachstum gestützt durch die expansive Fiskalpolitik und die enorme Investitionsbereitschaft der indischen Regierung - vor allem im Vorfeld der Parlamentswahl 2024. Die Analysten der Helaba rechnen zwar nach wie vor damit, dass sich die Dynamik nach dem starken Vorjahr (BIP 2022/23: +7,2%) etwas verlangsamt. Dennoch würden sie aufgrund der robusten Datenlage und der soliden Aussichten ihre BIP-Prognose für das laufende Fiskaljahr von +6% auf 6,5% anheben. Für das Folgejahr 2024/25 würden sie mit einem Plus von 6% (vorher: +5,6%) rechnen. Damit dürfte der Subkontinent weiterhin die größten Zuwachsraten unter den G20-Nationen aufweisen. (Ausgabe vom 29.09.2023) (02.10.2023/ac/a/m)