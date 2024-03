Bonn (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche dürften die Märkte auf das Wachstum der indischen Kernsektoren im Februar achten, so die Analysten von Postbank Research.



Das Wachstum des Kern-Infrastruktursektors habe sich in den letzten Monaten verlangsamt und im Januar bei 3,6% gelegen. Andererseits seien die Dienstleistungsexporte nach wie vor schwungvoll und dürften sich im vierten Quartal in einem geringeren Leistungsbilanzdefizit niederschlagen. Es werde erwartet, dass sich das Haushaltsdefizit verringere, da die Regierung eine Reduzierung des Haushaltsdefizits in den kommenden Jahren anstrebe.



Fazit: Die BIP-Zahlen und Hochfrequenzindikatoren würden ein starkes Wirtschaftswachstum signalisieren. Die Termine für die bevorstehenden Wahlen seien kürzlich bekannt gegeben worden. Die Märkte würden die makroökonomischen Daten Indiens nach dem Wahlergebnis genau beobachten. (CIO Week up front vom 25.03.2023) (26.03.2024/ac/a/m)