Der Ausblick auf die kommenden Monate verspreche hier auch kaum Besserung: Die indische Notenbank dürfte am 6. April den Leitzins (auf 6,75%) erneut anheben, um den anhaltend hohen Preisdruck zu bekämpfen. Die Inflationsrate habe im Februar bei 6,4% und damit fast so hoch wie im Januar (6,5%) gelegen. Sie bleibe damit weit entfernt vom mittelfristigen Inflationsziel, das bei 4% liege. Die hohen Zinsen hätten bereits zu einem deutlichen Rückgang des Kreditwachstums geführt und würden auf dem Investitionsausblick lasten. Zwar dürfte mit diesem Zinsschritt der Hochpunkt in diesem Anhebungszyklus erreicht sein, doch zeichne sich keine schnelle Zinswende ab. Gleichzeitig leide der Exportsektor unter der Schwäche des Außenhandels. Im Februar seien die Exporte im Vorjahresvergleich um 8,8% gesunken.



Die Hoffnung, Indien könne zur nächsten großen Wachstumsgeschichte werden, sei in den vergangenen Jahren regelmäßig enttäuscht worden. Angesichts fundamentaler Schwächen würden auch nach der Überwindung der Corona-Krise mittelfristig Raten von deutlich mehr als 7% eher optimistisch erscheinen. So gebe es große Mängel in der Infrastruktur, im Bildungswesen und in der öffentlichen Verwaltung.



Der Grenzkonflikt mit China habe das Verhältnis der beiden Länder nachhaltig belastet. Chinesische Unternehmen dürften sich in den kommenden Jahren mit Investitionen in Indien zurückhalten. Indien wolle zwar eine klare Parteinahme in den geopolitischen Auseinandersetzungen vermeiden, um nationale Interessen nicht zu gefährden. Trotzdem habe die indische Regierung ein Abkommen geschlossen, das die Zusammenarbeit mit den USA auch im militärischen Bereich intensivieren solle.



Moody’s habe das Rating für indische Fremdwährungsverbindlichkeiten 2020 auf Baa3 gesenkt und vor allem die strukturelle Wachstumsschwäche kritisiert. In der Corona-Krise sei die Staatsverschuldung gestiegen. Die Staatsfinanzen hätten schon vor der Krise zu den Schwachpunkten im indischen Bonitätsprofil gezählt. Im Oktober 2021 habe Moody’s aber den Ratingausblick auf stabil verbessert und damit das Risiko einer weiteren Herabstufung in den Junk-Bereich reduziert.



Fitch und S&P würden ebenfalls einen stabilen Ausblick vergeben und das Land ebenso wie Moody‘s auf der untersten Stufe des Investment-Grade-Bereichs einstufen. Das Budget für das Fiskaljahr 2023/2024 bedeute eine Rückkehr zum einen eher konservativen fiskalpolitischen Kurs. Angesichts der geringen Auslandsverschuldung Indiens stehe die Zahlungsfähigkeit des Landes nicht infrage. (05.04.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das innenpolitische Klima in Indien hat sich aufgeheizt, nachdem Oppositionsführer Raul Gandhi wegen Verunglimpfung des Ministerpräsidenten zu einer zweijährigen Haftstrafe verteilt worden ist, so die Analysten der DekaBank.Ministerpräsident Narendra Modi strebe bei den Parlamentswahlen im Frühjahr kommenden Jahres eine dritte Amtszeit an und seine Chancen auf eine Wiederwahl stünden gut. Es erscheine unwahrscheinlich, dass die Verurteilung Gandhis auf das Wahlergebnis einen entscheidenden Einfluss haben werde. Die Geschehnisse würden allerdings den Blick darauf lenken, dass Indien von westlichen Politikern zwar umworben werde, aber in der Regierungszeit Modis zunehmend ein schwieriger Partner geworden sei.Die Kritik von Menschenrechtsorganisationen richte sich dabei vor allem auf den antimuslimischen Kurs der Regierung Modi. Gerade dieser Kurs mache Modi und seine hindunationalistische BJP bei vielen Wählern beliebt. Modi sei eigentlich als Wirtschaftsreformer gewählt worden, doch die Bilanz falle eher ernüchternd aus. So sei das Wirtschaftswachstum weiterhin nicht hoch genug, um den vielen jungen Indern, die neu auf den Arbeitsmarkt kämen, ausreichend Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten.