Bonn (www.aktiencheck.de) - Der indische Aktienmarkt (MSCI India) verzeichnete im Anschluss an die Tiefststände nach der Pandemie ein starkes Wachstum von 160% (in EUR) und übertraf damit Indices anderer Märkte aus Industrie- und Entwicklungsländern, so die Analysten von Postbank Research.Ein starkes Wachstum der Zuflüsse inländischer institutioneller Anleger, ein kräftiges Wirtschaftswachstum inmitten solider Reformen und Digitalisierungstrends sowie der Beginn eines neuen Investitionszyklus würden jedoch bedeuten, dass der langfristige Aufwärtstrend für indische Aktien intakt bleiben sollte. Zu den Sektoren mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten auf lange Sicht würden Finanzwerte, inländische Konsumgüterunternehmen und Industriewerte gehören, die vom neuen Zyklus der Investitionsausgaben profitieren sollten.Trotz kurzfristiger Bedenken im Zusammenhang mit der Bewertung würden die längerfristigen Aussichten für indische Aktien gut bleiben. (06.02.2023/ac/a/m)