Mit dem jüngsten Rückgang der Inflation in Indien seien die realen Renditen wieder im positiven Terrain angekommen und würden im Bereich von 1,6 Prozent notieren. "Für die indische Rupie ist das ein positives Signal, da reale Renditen den Abwärtsdruck auf die Rupie eindämmen sollten. Rückenwind für die indische Währung bieten auch die wachsenden Devisenreserven", sage Ryan. Weitere Unterstützung für die indische Rupie würden die aktuell niedrigen Ölpreise sowie die damit einhergehenden verbesserten Terms of Trade bieten.



Trotz der grundlegend positiven Sicht auf Indien sehe der Marktstratege auch Risikofaktoren. Diese würden für Ryan in der schwachen Nachfrage ausländischer Handelspartner liegen. Insbesondere eine schwächere Entwicklung der chinesischen Wirtschaft könnte auch die Situation in Indien belasten. Zuletzt habe sich bereits die Leistungsbilanz verschlechtert und im zweiten Quartal 2023 ein Defizit von 1,1 Prozent der indischen Wirtschaftsleistung nach 0,2 Prozent im Vorquartal erreicht. "Trotz bestehender Risikofaktoren bleibt unsere Sicht auf Indien positiv. Insbesondere die wachsenden Devisenreserven geben Raum für mögliche Interventionen. Hinzu kommt die gemessen am Ziel-Korridor der Notenbank moderate Inflation", betone Ryan.



Trotzdem hätten die Analysten von Ebury ihre Prognose für die Rupie kürzlich moderat nach unten korrigiert. Nach der bereits erfolgten Aufwertung sähen die Experten in erster Linie im Fall stark steigender Ölpreise im Zuge einer Eskalation des Nahost-Konflikts einen bedeutenden Risikofaktor. "Die anhaltende Schwäche der chinesischen Wirtschaft stellt ebenfalls ein Risiko dar und könnte unserer Meinung nach dazu beitragen, dass die Rupie gegenüber dem Dollar im Laufe der kommenden Quartale nur eine eher bescheidene Aufwertung erfährt", sage Ryan. (06.12.2023/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Der weitere Ausblick für die indische Volkswirtschaft ist positiv. Zu diesem Schluss kommt Matthew Ryan, Head of Market Strategy bei Ebury."Sowohl die Inflation als auch das Wirtschaftswachstum und die Einkaufsmanagerindices haben sich in den vergangenen Monaten in die richtige Richtung entwickelt. Das gibt der indischen Zentralbank den nötigen Spielraum, um den Kampf gegen die Teuerung bei Bedarf fortzusetzen. Akuten Handlungsbedarf sehen wir aber nicht", erkläre Ryan. Die Inflation in Indien habe im Oktober mit 4,9 Prozent bereits innerhalb des Ziel-Korridors der Notenbank zwischen zwei und sechs Prozent gelegen.