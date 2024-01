Wien (www.aktiencheck.de) - Indiens Aktienmärkte befanden sich zum Jahresausklang weiter in Feierlaune, so die Experten von Raiffeisen Capital Management.Um fast 8% seien die indischen Aktienindices im Dezember gestiegen, was für das Gesamtjahr ein Plus von rund 20% (in Lokalwährung) bedeutet habe. Die gute Stimmung auf den Aktienmärkten sei auch durch wieder leicht anziehende Inflationsraten nicht getrübt worden. Vor allem das starke Abschneiden der BJP von Premierminister Modi bei den jüngsten Wahlen in einigen wichtigen Unionsstaaten sei an den Börsen begrüßt worden. Die BJP und ihre Verbündeten scheinen das Hindi-Kernland im Norden und der Mitte Indiens politisch fest in der Hand zu haben, so die Experten von Raiffeisen Capital Management.Ein neuerlicher Sieg bei den diesjährigen Wahlen zum Zentralparlament und damit eine weitere Amtszeit für Modi scheine nach den jüngsten Wahlerfolgen nahezu sicher zu sein. Ein starkes Mandat für die BJP würde Modis (und Indiens) Position auch international weiter untermauern und, so die Überlegung an den Märkten, das internationale Investoreninteresse ebenfalls verstärken. Förderlich dafür sei auch der fortgesetzte wirtschaftliche Aufstieg Indiens, das inzwischen bereits auf Platz fünf der größten Volkswirtschaften liege. Mit erwarteten Wachstumsraten von sechs bis sieben Prozent pro Jahr für die kommenden drei Jahre dürfte sich Indien sehr schnell an Japan und Deutschland vorbei auf Platz drei schieben. Lege man die deutlich sinnvollere Berechnung nach Kaufkraftparitäten zugrunde und nicht das bloße Umrechnen in US-Dollar, dann habe Indien sogar bereits jetzt Platz drei inne, wenn auch mit großem Abstand hinter China und den USA. (Ausgabe vom 17.01.2024) (22.01.2024/ac/a/m)