Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der ADP-Beschäftigungsbericht für November, der letzte Hinweis vor der Veröffentlichung der offiziellen Zahlen (Non-Farm Payrolls) am Freitag, wurde heute um 14:15 Uhr veröffentlicht, so die Experten von XTB.



Während der Markt mit einem Anstieg der US-Beschäftigung um 200.000 Stellen gerechnet habe, hätten sich die tatsächlichen Daten als eine negative Überraschung erwiesen. Der Bericht habe einen Zuwachs von nur 127.000 Arbeitsplätzen gezeigt, was doppelt so hoch sei wie der vom NFP-Bericht für Oktober gemeldete Zuwachs.



Da dies jedoch darauf hindeute, dass die US-Notenbank möglicherweise eine leicht dovishe Haltung einnehme, hätten die Aktienmärkte positiv auf die Daten reagiert. Die US-Index-Futures seien auf neue Tageshochs gestiegen, wobei der US500 in einer schnellen Bewegung über die lokale Marktgeometrie bei 3.971 Punkten gestiegen sei. Die 50-Stunden-Linie sei ebenfalls getestet worden, doch sei es den Bullen nicht gelungen, einen bedeutenden Durchbruch darüber zu erzielen. (30.11.2022/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.