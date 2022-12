Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wie die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS berichtet, werden sich Vertreter der USA und Russlands heute in Istanbul (Türkei) treffen, so die Experten von XTB.



Bisher gebe es nur wenige Details und keine Bestätigung über das Thema der Gespräche. Da die Türkei jedoch seit langem bestrebt sei, eine Vermittlerrolle bei der Beendigung des russisch-ukrainischen Krieges zu spielen, bestehe die Hoffnung, dass der Krieg in der Ukraine das Hauptthema sein werde. Aber auch weitere Gefangenenaustausche oder die Wiederaufnahme der Gespräche über den neuen START-Vertrag könnten Anlass für das Treffen sein. Nichtsdestotrotz würden die Märkte die Nachricht positiv aufnehmen und die europäischen Aktienindices sowie die US-Futures würden nach oben tendieren. Der USD habe nach dem TASS-Bericht abgewertet.

(09.12.2022/ac/a/m)





