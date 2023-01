Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices und die US-Index-Futures gaben in der letzten Stunde einen Teil ihrer heutigen Gewinne wieder ab, so die Experten von XTB.Der US30 sei um etwa 0,6% von seinem Tageshoch gefallen, notiere aber immer noch um 0,4% höher als am Vortag. Eine potenzielle Trendlinie, die durch die jüngsten lokalen Tiefststände markiert sei, werde derzeit getestet.Der DAX/ DE30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) notiere weiterhin rund 1% höher, liege aber 0,8% unter dem Tageshoch. Der Index werde leicht oberhalb einer wichtigen Unterstützungszone im Bereich von 14.200 Punkten gehandelt. Abgesehen von den niedrigeren Inflationsdaten aus Deutschland würden die Indices in Europa auch durch den steilen Rückgang des Gaspreises unterstützt, der jetzt bei 75 Euro/MWh gehandelt werde. Sollte die deutsche Kerninflation jedoch nach oben überraschen, könnten die Indizes ins Wanken geraten. (03.01.2023/ac/a/m)