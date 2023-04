Während die Preise auf Jahresbasis um 0,8% zurückgegangen seien, hätten sie im Monatsvergleich einen Anstieg um 0,5% verzeichnet. Dies sei der dritte monatliche Anstieg in Folge und das schnellste Preiswachstum seit 21 Monaten gewesen. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich die Nachfrage und die Gesamtsituation auf dem chinesischen Immobilienmarkt verbessern könnten.



Auch die Indices aus China könnten während der nächsten asiatischen Sitzung einige Bewegungen erfahren, da einige wichtige Wirtschaftsberichte aus dem Land zur Veröffentlichung anstünden. Die monatlichen Konjunkturdaten für März (Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätze und städtische Investitionen) sowie der Bericht zum BIP für das erste Quartal würden morgen um 4:00 Uhr veröffentlicht.



Ökonomen würden eine Verbesserung der monatlichen Messwerte für März erwarten, insbesondere bei den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion. Außerdem werde für das erste Quartal ein BIP-Wachstum von 2,2% im Quartalsvergleich erwartet, nachdem im vierten Quartal 2022 kein Wachstum zu verzeichnen gewesen sei. Auf Jahresbasis dürfte das chinesische BIP im ersten Quartal 2023 um 4% gegenüber dem Vorjahr gewachsen sein.



Ein Blick auf den CHNComp im D1-Chart zeige, dass der Index einen weiteren Versuch unternehme, die Widerstandszone, die durch das 23,6%-Retracement im Bereich von 7.120 Punkten markiert sei, zu überwinden. Aus technischer Sicht könnte ein Ausbruch darüber eine Aufwärtsbewegung in Richtung des Bereichs von 7.850 Punkten auslösen - über dem bisherigen Jahreshoch von Ende Januar. (17.04.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Indices des asiatisch-pazifischen Raums legten in der ersten Handelssitzung der neuen Woche zu, so die Experten von XTB.Die chinesischen Indices seien die Top-Performer gewesen, wobei der CHNComp um über 3% und der CH50cash um 2,4% zugelegt hätten. Auch die Aktien aus Hongkong hätten sich gut entwickelt, der HKComp habe um über 2% zugelegt. Es habe keine besonderen Nachrichten gegeben, die den Anstieg begründet hätten. Allerdings seien am Wochenende Daten aus China zu den Preisen für neue Eigenheime für März veröffentlicht worden.