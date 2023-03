Die Aktien der Schweizer Bank Credit Suisse (ISIN CH0012138530/ WKN 876800) stünden zu Beginn der neuen Woche unter Druck, da Harris Associates, seit fast 20 Jahren größter Anteilseigner der Credit Suisse, alle Aktien der Bank verkauft habe.



Die Aktien von Covestro (ISIN DE0006062144/ WKN 606214) würden heute nachgeben, nachdem Exane seine Empfehlung für die Aktien des Unternehmens von "outperform" auf "neutral" herabgestuft habe.



HSBC hebe seine Empfehlung für die Aktien der Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) von "hold" auf "buy" an. Das Unternehmen verfüge nach Ansicht der Analysten über eine attraktive Bewertung und eine stärker als erwartete Nachfrage.



Die Unternehmen Porsche AG (ISIN DE000PAG9113/ WKN PAG911) und Ferrari (ISIN NL0011585146/ WKN A2ACKK) würden vorangehen und den Ausschluss synthetischer E-Kraftstoffe bei der Durchsetzung eines Abkommens der Europäischen Union zum Verbot von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren bis 2035 fordern. Die Regierungen beider Länder hätten es angesichts der Stellungnahmen von Unternehmensvertretern geschafft, die Abstimmung über den Gesetzentwurf abzusagen. Porsche sei bestrebt, ein Pionier in der Branche der emissionsfreien Kraftstoffe zu werden, unterstützt durch eine riesige E-Kraftstoff-Anlage in Punta Arenas, Patagonien, Chile.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der erste Handelstag der Woche bringt am deutschen Aktienmarkt eine gemischte Stimmung, so die Experten von XTB.Andere Märkte in Europa würden sich ähnlich verhalten und vor einer interessanten Woche konsolidieren, die mit wichtigen Wirtschaftsdaten gefüllt sei.Heute seien die Sentix-Stimmungsdaten und der Bericht über die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone veröffentlicht worden, während der Bericht über die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA erwartet werde.