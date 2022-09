Darüber hinaus gebe es vier weitere Neuerungen in dem 70 Werte umfassenden SDAX: Der Windkraftanlagenhersteller Nordex (ISIN DE000A0D6554/ WKN A0D655) sei zurück. Er sei im Juni aus dem SDAX geflogen, da er seinen Quartalsbericht nicht fristgerecht veröffentlicht habe. Neu hinzugekommen seien obendrein der Wind- und Solarparkentwickler Energiekontor (ISIN DE0005313506/ WKN 531350), die Südzucker (ISIN DE0007297004/ WKN 729700)-Tochter CropEnergies (ISIN DE000A0LAUP1/ WKN A0LAUP) und SGL (ISIN DE0007235301/ WKN 723530).



Ausgeschieden seien dafür die Immobilienkonzerne Deutsche EuroShop (ISIN DE0007480204/ WKN 748020) und Adler Group (ISIN LU1250154413/ WKN A14U78) sowie die Aareal Bank (ISIN DE0005408116/ WKN 540811) und der B2B-Versandhändler TAKKT (ISIN DE0007446007/ WKN 744600).



Im TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) hätten außerdem Adtran und Nordex die Plätze von Kontron (ISIN AT0000A0E9W5/ WKN A0X9EJ) und 1&1 (ISIN DE0005545503/ WKN 554550) eingenommen.



Wichtig seien Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indices real nachbilden würden (physisch replizierende ETF). Dort müsse dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben könne.



(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (19.09.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am heutigen Montag sind einige Indexveränderungen wirksam geworden, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".So sei das erst im März aus dem DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) in den MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) abgestiegene Energieunternehmen Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0/ WKN ENER6Y) in den deutschen Leitindex zurückgekehrt. Ausscheiden müsse dafür der Kochboxenlieferant HelloFresh (ISIN DE000A161408/ WKN A16140), der ab sofort im Index der mittelgroßen Werte zu finden sein werde.Über den Auf- und Abstieg von Unternehmen aus dem deutschen Börsenbarometer entscheide vor allem der Börsenwert. Den messe der Index-Anbieter am Anteil der frei handelbaren Aktien der einzelnen Unternehmen. Berücksichtigt werde dafür der volumengewichtete Durchschnittskurs in den letzten 20 Handelstagen vor der Überprüfung der Indices. Für HelloFresh habe es daher wie erwartet für einen DAX-Verbleib nicht mehr gereicht. Seit Jahresbeginn seien zwei Drittel an Wert verloren gegangen. Die Talfahrt der Aktie habe nach einer kurzen Phase der Stabilisierung Mitte August nochmals Fahrt aufgenommen.Der schwer angeschlagene Energiekonzern Uniper (ISIN DE000UNSE018/ WKN UNSE01), Grand City Properties (ISIN LU0775917882/ WKN A1JXCV) und der IT-Dienstleister CANCOM (ISIN DE0005419105/ WKN 541910) befänden sich jetzt im Nebenwerte-Index SDAX. Sie seien aus dem MDAX abgestiegen.