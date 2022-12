Die Aktie der Porsche AG gehöre auch weiterhin zu den Favoriten des "Aktionär" im Automobilsektor. Auch von VERBIO erwarte sich "Der Aktionär" noch einiges. Anleger würden bei beiden Werten an Bord bleiben.



(Mit Material von dpa-AFX)



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Aktien von VERBIO befinden sich im Real-Depot von "Der Aktionär".



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche AG.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (19.12.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zum Start in die neue Woche ist mit der Volkswagen-Tochter Porsche AG (ISIN DE000PAG9113/ WKN PAG911) ein weiterer Autobauer im DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) vertreten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zudem gebe es im MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) und SDAX (ISIN DE0009653386/ WKN 965338) einige Veränderungen. Wegen der Aufnahme der Porsche AG in den DAX sei der Sportartikelhersteller PUMA (ISIN DE0006969603/ WKN 696960) in den MDAX abgestiegen und habe dort den Batteriehersteller VARTA (ISIN DE000A0TGJ55/ WKN A0TGJ5) verdrängt, der in den Nebenwerteindex SDAX müsse. Dadurch sei der Online-Modehändler ABOUT YOU (ISIN DE000A3CNK42/ WKN A3CNK4) aus dem SDAX gefallen. Zudem hätten die aktuell noch im MDAX notierte Deutsche Wohnen (ISIN DE000A0HN5C6/ WKN A0HN5C) und der im SDAX gelistete Bioethanolhersteller VERBIO (ISIN DE000A0JL9W6/ WKN A0JL9W) die Plätze getauscht.Mit dem Chiphersteller Elmos Semiconductor (ISIN DE0005677108/ WKN 567710) und der Tochter des US-Telekomausrüsters Adtran (ISIN US00486H1059/ WKN A3C7M6), ADVA (Optical) (ISIN DE0005103006/ WKN 510300) gebe es zudem zwei Aufsteiger in den SDAX. Im Gegenzug seien der Immobilienentwickler Instone (ISIN DE000A2NBX80/ WKN A2NBX8) und der Spezialpharma-Anbieter und -Großhändler Medios (ISIN DE000A1MMCC8/ WKN A1MMCC) aus dem Nebenwerteindex herausgenommen worden.Bei den Porsche-Anlegern sei der Aufstieg gut angekommen. Die Aktie der Porsche AG führe mit einem Plus von 2,7 Prozent die DAX-Gewinner des Tages an, gefolgt von der Porsche Holding (ISIN DE000PAH0038/ WKN PAH003). Dividendenbereinigt liege allerdings sogar Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) am heutigen Montag ganz vorne: Die Dividende ausgeklammert gewinne das Papier von Volkswagen fast sechs Prozent. Auch VERBIO präsentiere sich am Montag stark. Das Papier gewinne 2,2 Prozent.