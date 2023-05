10. Die sc-consult GmbH hat die Aktie in ein von ihr betreutes Musterdepot aufgenommen.



InTiCa Systems SE (ISIN: DE0005874846, WKN: 587484, Ticker-Symbol: IS7) ist ein führender Technologieanbieter im Bereich Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von induktiven Komponenten, passiver analoger Schaltungstechnik und mechatronischen Baugruppen. InTiCa Systems liefert individuell auf die technischen und wirtschaftlichen Anforderungen angepasste Lösungen in den Bereichen Automotive und Industry and Infrastructure aus einer Hand: Vom aktiven Kundenmanagement über die Entwicklung bis hin zur Produktion. (05.05.2023/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - InTiCa Systems-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der InTiCa Systems SE (ISIN: DE0005874846, WKN: 587484, Ticker-Symbol: IS7) von 17,80 auf 13,50 Euro.InTiCa habe 2022 erwartungsgemäß einen leichten Rückgang der Erlöse um 5 Prozent auf 90,7 Mio. Euro hinnehmen müssen. Höhere Personalkosten hätten zusätzlichen Druck auf die Marge ausgeübt, weshalb das EBIT um 31 Prozent auf 2,3 Mio. Euro zurückgegangen sei. Die EBIT-Marge habe infolgedessen mit 2,6 Prozent am unteren Ende des Zielkorridors des Managements gelegen, der sich auf 2,5 bis 3,5 Prozent belaufen habe.Für 2023 gelte ebenfalls diese Zielspanne, auch für den Umsatz strebe InTiCa wie im Vorjahr einen Wert zwischen 85 und 100 Mio. Euro an.Die schwierigen Rahmenbedingungen und ein volatiles Abrufverhalten würden im Moment das Wachstum erschweren. Würden neue gesamtwirtschaftliche Schocks ausbleiben, t sich ab 2024 aber die Wachstumsimpulse aus der steigenden Nachfrage nach E-Solutions-Produkten wieder in steigenden Erlösen und letztlich auch in höheren Margen niederschlagen.Die Aktienanalysten von SMC Research würden es dem Unternehmen zutrauen, den langjährigen Aufwärtstrend nach den beiden Konsolidierungsjahren 2022 und 2023 fortzusetzen. Die Abbildung dieser Erwartung im Modell der Aktienanalysten von SMC Research führe zu einem fairen Wert von 13,50 Euro je Aktie, der trotz einer Reduktion mit dem aktuellen Modell-Update (vor allem wegen der etwas vorsichtigeren Schätzungen und des höheren Diskontierungszinses) deutlich über dem aktuellen Kurs liege.Im Rahmen der Erstellung dieser Finanzanalyse sind folgende Interessenkonflikte aufgetreten:2. Die sc-consult GmbH hat diese Studie im Auftrag von Dritten entgeltlich erstellt.3. Die sc-consult GmbH hat die Studie vor der Veröffentlichung dem Auftraggeber bzw. dem Unternehmen vorgelegt.