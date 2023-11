10. Die sc-consult GmbH hat die Aktie in ein von ihr betreutes Musterdepot aufgenommen.

Münster (www.aktiencheck.de) - InTiCa Systems-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft die Aktie der InTiCa Systems SE (ISIN: DE0005874846, WKN: 587484, Ticker-Symbol: IS7) in seiner aktuellen Aktienanalyse weiterhin mit "hold" ein.In einer schwierigen Marktlage spüre InTiCa aktuell einen erheblichen Margendruck. Infolgedessen habe das Unternehmen die Prognose für die EBIT-Marge im laufenden Jahr kürzlich deutlich zurücknehmen müssen, vom zuvor anvisierten unteren Wert der Spanne von 2,5 bis 3,5 Prozent auf nur noch -1,0 bis 0,5 Prozent. Der Umsatz werde voraussichtlich im unteren Drittel der ursprünglichen Zielspanne von 85 bis 100 Mio. Euro liegen.Das Unternehmen sei mit sehr volatilen Abrufen konfrontiert, was eine hohe Flexibilität erfordere und die Marge belaste. Außerdem würden die Lohnkosten steigen und von den OEM gehe im Automotive-Geschäft ein spürbarer Preisdruck aus.Trotzdem bleibe der mittelfristige Ausblick positiv. Das Unternehmen habe im Bereich der E-Solutions-Produkte diverse neue Aufträge gewinnen können, die nach aktuellem Stand schon für das erste Quartal 2024 für eine gute Auftragslage sorgen würden. Auch darüber hinaus sähen die Aktienanalysten von SMC Research eine steigende Nachfrage für diese Erzeugnisse.Die Aktienanalysten von SMC Research hätten als Reaktion auf die jüngsten Zahlen ihre Schätzungen vor allem für 2023 und auch für 2024 reduziert und insgesamt sehr vorsichtig gestaltet. Trotzdem liege der faire Wert mit jetzt 9,00 Euro je Aktie erheblich über dem aktuellen Kurs.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze InTiCa Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs InTiCa Systems-Aktie:5,30 EUR +3,92% (24.11.2023, 22:26)XETRA-Aktienkurs InTiCa Systems-Aktie:5,60 EUR +3,70% (27.11.2023, 13:23)ISIN InTiCa Systems-Aktie:DE0005874846WKN InTiCa Systems-Aktie:587484Ticker-Symbol InTiCa Systems-Aktie:IS7Kurzprofil InTiCa Systems SE:InTiCa Systems SE (ISIN: DE0005874846, WKN: 587484, Ticker-Symbol: IS7) ist ein führender Technologieanbieter im Bereich Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von induktiven Komponenten, passiver analoger Schaltungstechnik und mechatronischen Baugruppen. InTiCa Systems liefert individuell auf die technischen und wirtschaftlichen Anforderungen angepasste Lösungen in den Bereichen Automotive und Industry and Infrastructure aus einer Hand: Vom aktiven Kundenmanagement über die Entwicklung bis hin zur Produktion. (27.11.2023/ac/a/nw)