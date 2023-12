Tradegate-Aktienkurs InMode-Aktie:

19,93 EUR -8,91% (06.12.2023, 16:44)



NASDAQ-Aktienkurs InMode-Aktie:

21,58 USD -8,64% (06.12.2023, 16:40)



ISIN InMode-Aktie:

IL0011595993



WKN InMode-Aktie:

A2PP3A



Ticker-Symbol InMode-Aktie:

INMD



NASDAQ-Symbol InMode-Aktie:

INMD



Kurzprofil InMode Ltd.:



Inmode Ltd. (ISIN: IL0011595993, WKN: A2PP3A, Ticker-Symbol: INMD, NASDAQ-Symbol: INMD) ist ein in Israel ansässiger globaler Anbieter von energiebasierten, minimal-invasiven chirurgischen medizinischen Behandlungslösungen. (06.12.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - InMode-Aktie fällt nach Gewinnwarnung des Unternehmens um 10% - AktiennewsDas israelische Medizintechnikunternehmen InMode (ISIN: IL0011595993, WKN: A2PP3A, Ticker-Symbol: INMD, NASDAQ-Symbol: INMD) notiert heute mehr als 10% im Minus, nachdem es seine Jahresprognose für 2023 mit der Begründung gesenkt hat, dass der Druck durch makroökonomische Gegenwinde stärker als erwartet sei, so die Experten von XTB.Infolgedessen sehe das Unternehmen ein geringeres Interesse an Dienstleistungen auf seiner eigenen medizinischen Plattform. InMode erwarte nun einen Jahresgewinn je Aktie von 2,47 bis 2,5 US-Dollar gegenüber zuvor 2,53 bis 2,57 US-Dollar. Der Umsatz werde in einer Spanne von 485 bis 495 Mio. USD erwartet, gegenüber zuvor geschätzten 500 bis 510 Mio. USD.Das Unternehmen erziele sehr hohe Nettomargen, die sich im dritten Quartal auf 36% belaufen hätten, und habe nahezu keine Schulden. Seit dem 7. Oktober seien die Aktien aufgrund der Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Konflikt in Israel und einer breiteren Eskalation im Nahen Osten eingebrochen. Das Unternehmen selbst habe mitgeteilt, dass seine Lieferketten, Mitarbeiter und die Produktion sicher seien und der lokale israelische Markt weniger als 1% seines Gesamtumsatzes ausmache. (News vom 06.12.2023)