Kurzprofil Imperial Brands plc:



Imperial Brands plc (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Ticker-Symbol: ITB, London Stock Exchange-Symbol: IMB) ist eine international tätige Unternehmensgruppe, die in der Herstellung von Tabakprodukten tätig ist. Produziert, vermarktet und verkauft werden Zigaretten, Zigarren, Tabak, Rollpapier, E-Zigaretten und Filterrohre. (05.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Imperial Brands-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Tabakkonzerns Imperial Brands plc (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Ticker-Symbol: ITB, London Stock Exchange-Symbol: IMB) unter die Lupe.Ein lang ersehnter und notwendiger Lichtblick: Imperial Brands sehe sich auf einem guten Weg zu seinen Jahreszielen. Der Umsatz mit Tabakwaren habe sich verbessert. Außerdem hätten die Briten einen weiteren Aktienrückkauf angekündigt. An der Meinung des AKTIONÄR ändere das nichts.Die Imperial Brands-Aktie sei am Nachmittag um vier Prozent gestiegen. Für die als eher defensiv geltende Tabak-Aktie sei dies das größte Tagesplus seit 16 Monaten. Grund dafür seien der bestätigte Ausblick und ein weiteres Aktienrückkaufprogramm.Die Briten sähen sich vor allem dank Preiserhöhungen auf einem guten Weg zu ihren Jahreszielen. Der Umsatz mit Tabakwaren wie den Marken Gauloises, West und Davidoff habe sich in der zweiten Jahreshälfte des Geschäftsjahres (per Ende September) verbessert. Dazu habe sich das Umsatzwachstum mit rauchfreien Alternativen mit Marken wie blu und Pulze beschleunigt.Der Umsatz solle im gesamten Geschäftsjahr währungsbereinigt um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz gewachsen sein. Das Wachstum des operativen Gewinns solle sich am unteren Ende der angepeilten Spanne im mittleren einstelligen Prozentbereich bewegen.Die Analysten von Jefferies hätten die Nachrichten als ambivalent beurteilt. Einerseits habe das Aktienrückkaufprogramm, auch wenn es erhöht worden sei, nicht ganz die Erwartungen des Marktes erfüllt. Andererseits sei es positiv, dass der Ausblick bestätigt worden sei. Günstig sei zudem die Entwicklung des Bereichs E-Zigaretten. Man müsse zudem die vorherige Schwäche der Aktie bedenken.DER AKTIONÄR rate weiterhin zur Vorsicht. Seit Jahresanfang habe die Imperial Brands-Aktie fast ein Viertel an Wert verloren. Die 5-Jahres-Performance betrage minus 40 Prozent. Inklusive Dividende seien es immerhin "nur" minus sieben. Zudem habe Imperial sieben der letzten zehn Jahre mit roten Vorzeichen abgeschlossen. Am Mittwoch habe der Titel auf 12-Monats-Tief notiert. Die Dividendenrendite von aktuell 8,7 Prozent allein sei kein Kaufargument.DER AKTIONÄR rate deshalb, an der Seitenlinie zu bleiben. (Analyse vom 05.10.2023)