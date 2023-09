Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Imperial Brands plc:



Imperial Brands plc (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Ticker-Symbol: ITB, London Stock Exchange-Symbol: IMB) ist eine international tätige Unternehmensgruppe, die in der Herstellung von Tabakprodukten tätig ist. Produziert, vermarktet und verkauft werden Zigaretten, Zigarren, Tabak, Rollpapier, E-Zigaretten und Filterrohre. (26.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Imperial Brands-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Imperial Brands plc (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Ticker-Symbol: ITB, London Stock Exchange-Symbol: IMB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Imperial Brands sei vor allem wegen der hohen Dividendenrendite von aktuell 8,7 Prozent beliebt. Die Performance der Aktie sei allerdings weniger attraktiv: Seit Jahresbeginn hätten die Papiere des britischen Tabakkonzerns mehr als ein Fünftel an Wert eingebüßt. Am Montag sei der Titel nun auf den tiefsten Stand seit 16 Monaten gefallen. Grund sei ein mögliches Vorhaben der Regierung.Die Aktie von Imperial Brands sei am Montag mit einem Minus von 5,7 Prozent und einem Kurs von 1.639,50 Pence (18,86 Euro) aus dem Handel gegangen und habe damit in einem schwachen Marktumfeld (FTSE 100: minus 0,78 Prozent) underperformt.Die britische Tageszeitung "The Guardian" habe im Vorfeld von einem Maßnahmenpaket der britischen Regierung berichtet. So habe der Premierminister Rishi Sunak offenbar strengere Rauchvorschriften geplant. Branchenkenner würden laut "Guardian" ein ähnliches Modell wie in Neuseeland vermuten.Der Inselstaat habe im Dezember des vergangenen Jahres ein knallhartes Gesetz gegen das Rauchen verabschiedet ("Smokefree 2025"): Wer nach 2008 geboren sei, werde nie in seinem Leben legal Zigaretten in Neuseeland kaufen können.Imperial Brands sei angeschlagen, weitere Kursverluste seien möglich. Die Dividende allein sei kein Kaufargument. Die Aktie ist keine laufende Empfehlung des "Aktionär", so Lukas Meyer von "Der Aktionär" zu Imperial Brands plc in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Imperial Brands.