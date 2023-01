Börsenplätze Immunocore Holdings-Aktie:



Immunocore Holdings plc (ISIN: US45258D1054, WKN: A2QNWU, Ticker-Symbol: 6YG, NASDAQ-Symbol: IMCR) ist ein Biotechnologieunternehmen im Spätstadium. Das Unternehmen befasst sich mit der Entwicklung von bispezifischen TCR-Immuntherapien, genannt Immune mobilizing monoclonal TCRs Against X disease (ImmTAX), zur Behandlung von Krankheiten, einschließlich Krebs, Infektionskrankheiten und Autoimmunerkrankungen. Immunocore Holdings entwickelt eine umfangreiche Pipeline in mehreren therapeutischen Bereichen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Immunocore Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Immunocore Holdings plc (ISIN: US45258D1054, WKN: A2QNWU, Ticker-Symbol: 6YG, NASDAQ-Symbol: IMCR) unter die Lupe.Das Papier des britischen Krebstherapie-Spezialisten nehme wieder Fahrt auf. Binnen vier Handelstagen habe der Biotech-Titel rund 24% an Wert gewinnen können. Kein Wunder, verlaufe der Produktlaunch der T-Zell-Rezeptor-Therapie Kimmtrak zur Behandlung von Augenkrebs weiter vielversprechend.Auf der vor Kurzem stattgefundenen JP Morgan Healthcare Conference habe sich Immunocore Holdings präsentiert und dem Kapitalmarkt ein Update an die Hand gegeben. Laut vorläufigen Berechnungen erlöste Immunocore mit Kimmtrak im vierten Quartal rund 50 Mio. USD. Somit belaufe sich der Jahresumsatz für 2022 auf etwa 140 Mio. USD.Die Immunocore Holdings-Aktie habe die mehrwöchige Konsolidierungsbewegung abgeschlossen. Etwa 5 USD würden den Biotech-Wert von einem neuen Rekordhoch trennen. Damit würde der Titel ein weiteres Kaufsignal generieren. Auch die Analysten würden Potenzial sehen: Barclays habe bspw. ein Kursziel von 92 USD ausgerufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link