Tradegate-Aktienkurs ImmunoGen-Aktie:

11,43 EUR +139,67% (03.05.2023, 16:24)



NASDAQ-Aktienkurs ImmunoGen-Aktie:

12,54 EUR +141,16% (03.05.2023, 16:09)



ISIN ImmunoGen-Aktie:

US45253H1014



WKN ImmunoGen-Aktie:

878613



Ticker-Symbol ImmunoGen-Aktie:

IMU



NASDAQ-Symbol ImmunoGen-Aktie:

IMGN



Kurzprofil ImmunoGen Inc.:



ImmunoGen Inc. Aktie (ISIN: US45253H1014, WKN: 878613, Ticker-Symbol: IMU, NASDAQ-Symbol: IMGN) ist ein Biotechnologieunternehmen in der Entwicklungsphase. Die Gesellschaft mit Sitz in Waltham im US-Bundesstaat Massachusetts konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs), um die Ergebnisse für Krebspatienten zu verbessern. (03.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ImmunoGen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die ImmunoGen-Aktie (ISIN: US45253H1014, WKN: 878613, Ticker-Symbol: IMU, NASDAQ-Symbol: IMGN) unter die Lupe.Die Biotech-Branche bleibe mächtig in Bewegung. Mehrere Übernahmen und vielversprechende Studiendaten hätten den Sektor zuletzt wieder stärker ins Rampenlicht gerückt. Allen voran im Forschungsbereich der Onkologie habe in dieser Handelswoche bereits Immatics glänzen lassen. Am Mittwoch lege nun ImmunoGen nach.Die kleine Biotech-Gesellschaft habe mit dem Wirkstoff ELAHERE (Mirvetuximab Soravtansin) in der Phase-3-Studie MIRASOL bei Patientinnen mit FRα-positivem platinresistentem Eierstockkrebs "statistisch signifikante Verbesserungen" im Vergleich zu einer Chemotherapie demonstrieren können. Es sei damit das erste Medikament, das einen Vorteil für das Gesamtüberleben bei platinresistentem Eierstockkrebs habe nachweisen können, so Immunogen. Im zweiten Halbjahr wolle das Unternehmen die entsprechenden Zulassungsanträge in den USA und Europa stellen.Die Aktie von ImmunoGen könne sich mit den positiven Daten aus dem Stand mehr als verdoppeln. Eine Verschnaufpause scheine überfällig, zumal das Unternehmen nach Ansicht des "Aktionärs" frisches Geld einsammeln könnte, was temporär für Druck auf den Aktienkurs sorgen könnte. Die Aktie gehöre jedoch auf die Watchlist für spekulativ ausgerichtete Anleger. Denn mit den Daten seien die Chancen auf eine mögliche Übernahme durch einen großen Konzern gestiegen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.05.2023)Börsenplätze ImmunoGen-Aktie: