Börsenplätze ImmunoGen-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ImmunoGen-Aktie:

26,85 EUR +83,46% (30.11.2023, 15:07)



NASDAQ-Aktienkurs ImmunoGen-Aktie:

16,06 USD +0,50% (29.11.2023, 22:00)



ISIN ImmunoGen-Aktie:

US45253H1014



WKN ImmunoGen-Aktie:

878613



Ticker-Symbol ImmunoGen-Aktie:

IMU



NASDAQ-Symbol ImmunoGen-Aktie:

IMGN



Kurzprofil ImmunoGen Inc.:



ImmunoGen Inc. Aktie (ISIN: US45253H1014, WKN: 878613, Ticker-Symbol: IMU, NASDAQ-Symbol: IMGN) ist ein Biotechnologieunternehmen in der Entwicklungsphase. Die Gesellschaft mit Sitz in Waltham im US-Bundesstaat Massachusetts konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs), um die Ergebnisse für Krebspatienten zu verbessern. (30.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ImmunoGen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die ImmunoGen-Aktie (ISIN: US45253H1014, WKN: 878613, Ticker-Symbol: IMU, NASDAQ-Symbol: IMGN) unter die Lupe.Der Pharma-Gigant AbbVie wolle sein Onkologie-Business mit der Übernahme von Immunogen ausbauen und lege dafür satte 10,1 Mrd. Dollar auf den Tisch. DER AKTIONÄR habe bereits vor wenigen Monaten das Papier von ImmunoGen als heißen Übernahmekandidaten in Ausgabe 35/23 in der Rubrik "Hot-Stock der Woche" vorgestellt."Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sind ein hochinteressanter Ansatz im Kampf gegen Krebs. Auch Pfizer hat sich durch die Übernahme von Seagen vor Kurzem auf diesem Gebiet positioniert. ImmunoGen könnte eines der nächsten Unternehmen sein, das in den Fokus eines großen Players rückt", habe ein Teil des Fazits zu ImmunoGen in der AKTIONÄR-Ausgabe Ende August gelautet.Nun melde ImmunoGen tatsächlich Vollzug: AbbVie biete 31,26 Dollar (28,61 Euro) je ImmunoGen-Aktie oder gut zehn Mrd. Dollar. Das entspreche einem Aufschlag von knapp 95 Prozent auf den gestrigen US-Schlusskurs von 16,06 Dollar. Empfehlungskurs in Ausgabe 35/23: 14,67 Euro. Anleger, die der Empfehlung gefolgt seien, könnten sich also in etwa auf eine Kursverdopplung freuen.AbbVie sichere sich mit ImmunoGen ein spannendes Unternehmen im Bereich der Onkologie. Der Titel sollte sich dem Übernahmepreis annähern, da es sich um eine attraktive Prämie handle. Investierte Anleger sollten zu US-Handelszeiten (!) aufgrund des hohen Spreads an deutschen Börsenplätzen außerhalb der amerikanischen Handelszeiten die Gewinne in der Nähe des Übernahmepreises vom Tisch nehmen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link