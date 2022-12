Erfahrungsgemäß reagierten die Immobilienrenditen mit Verzögerung auf höhere Anleiherenditen und allgemein steigende Zinsen. Ob sie den jüngsten Anstieg in gleichem Umfang nachvollziehen würden, bleibe nach Ansicht der MEAG abzuwarten. "Bereits in den vergangenen Monaten war es möglich, die Preise bei Neuerwerbungen aufgrund der Zinsentwicklung teilweise nach unten nachzuverhandeln."



Bezüglich der Aussagekraft der entsprechenden Daten würden die Experten zu bedenken geben, dass das Transaktionsgeschehen aktuell deutlich rückläufig sei, so dass die Marktentwicklung die Renditeentwicklung aktuell nur unvollständig wiedergeben könnte. "Im zweiten und dritten Quartal 2022 zeigten sich bereits deutliche Bremsspuren. Im vierten Quartal dürften die Transaktionsvolumina über die verschiedenen Segmente hinweg noch einmal merklich niedriger ausfallen."



Preisabschläge beobachte die MEAG momentan fast überall in Europa, vor allem im Bereich Logistik und auch bei Büros. In den Niederlanden seien die Renditen für Top-Logistikimmobilien mit zehnjährigen Mietverträgen von den Tiefstständen bereits um etwa 100 Basispunkte gestiegen, in Deutschland möglicherweise schon um rund 75 Basispunkte. Der Büromarkt könnte eine ähnliche Entwicklung nehmen. "Käufer werden sich mitunter nicht scheuen, auch einmal aggressivere Angebote zu unterbreiten. Fachmärkte erfreuen sich dagegen nach wie vor besonders großer Beliebtheit, daher werden die Preisabschläge hier vermutlich nicht ganz so stark ausfallen."



Die erwarteten Bewertungsabschläge dürften vielfach mit verzögerten, inflationsbedingten Mietanstiegen einhergehen. "Anstiege um fünf bis zehn Prozent sind auch 2023 zu erwarten", würden Krause und Hupfauer schreiben. "Insofern hat die Inflation in dieser Hinsicht einen positiven Effekt auf Immobilieninvestments." (20.12.2022/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Am Immobilienmarkt dürften sich die jüngsten Preisanpassungen nach Ansicht der MEAG, Vermögensmanager der Munich Re Gruppe, 2023 fortsetzen und zu steigenden Nettoanfangsrenditen führen, so die Experten von MEAG."Durch die Zinswende steigt der Druck auf die Immobilienmärkte, denn Investoren erwarten auch hier höhere Renditen", würden Katrin Hupfauer, Leiterin Immobilien-Transaktionen, und Uwe Krause, Leiter Immobilien-Fondsmanagement, in einem aktuellen Kommentar schreiben. Angesichts dessen habe ein Prozess der Preisanpassung eingesetzt, der aktuell noch am Anfang stehe.