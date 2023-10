Während steigende Zinsen die Immobilienwerte drücken würden, zeige sich bei den Neumieten ein anderes Bild: Am Wohnungsmarkt seien sie zuletzt sogar beschleunigt gestiegen. Da der Wohneigentumserwerb angesichts höherer Finanzierungs- und Baukosten für viele private Haushalte erschwert sei, würden diese auf den Mietwohnungsmarkt angewiesen bleiben. Auch bei Büros würden nach wie vor steigende Mieten für einen soliden Cash-Flow sorgen. Die überwiegend positive Mietentwicklung biete eine wichtige Unterstützung dafür, dass auch die Immobilienpreise nicht stärker einbrechen würden.



Vor allem am Wohnungsmarkt sei ein Großteil des vorherigen Preisanstiegs fundamental gerechtfertigt. Eine weiter rückläufige Bauaktivität und steigende Bevölkerungszahlen würden dafür sprechen, dass die Immobilienwerte knappheitsbedingt bald wieder zulegen könnten. Auch die zuletzt verschlechterte Erschwinglichkeit von Wohneigentum dürfte sich etwas verbessern: Die Finanzierungszinsen hätten voraussichtlich ihren Höchststand erreicht, niedrigere Immobilienwerte und bei sinkender Inflation wieder steigende Reallöhne würden den Wohnungskauf erleichtern. Nicht zuletzt könne das jüngst von der Regierung vorgestellte Paket einen Beitrag zur Erholung am Wohnungsmarkt leisten, obwohl die Maßnahmen meist kurzfristig noch nicht wirksam würden.



Für Immobilienentwickler und Bauunternehmen seien die Risiken allerdings nicht auszublenden. Hier werde die Erholung länger dauern. Die Zahl der Insolvenzen werde erst einmal hoch bleiben und manche Refinanzierung noch über mehrere Jahre Probleme verursachen. (Ausgabe vom 29.09.2023) (02.10.2023/ac/a/m)





Am deutschen Immobilienmarkt sinken seit etwa Mitte 2022 die Kaufpreise sowohl im gewerblichen Segment als auch am Wohnungsmarkt. Bei Einzelhandelsimmobilien, die insbesondere unter der zunehmenden Konkurrenz des Onlinehandels leiden würden, würden sie bereits seit 2018 fallen. Der Rückgang habe sich aber bei Wohnimmobilien und Büros zuletzt deutlich verlangsamt, so dass eine Stabilisierung bis Jahresende möglich sei.