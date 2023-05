- So zeige der Immobilienpreisindex des Verbands der deutschen Pfandbriefbanken (vdp) im ersten Quartal 2023 für alle Objektklassen Preisrückgänge. Dabei seien die Preise für Einzelhandels- und Büroimmobilien im Vergleich zum Vorjahr besonders stark um 10,5 bzw. 7,5 Prozent gefallen.



- Relativ moderat hätten Wohnimmobilienpreise mit einem Minus in Höhe von 2,1 Prozent korrigiert. Allerdings verweise der vdp auf die nach wie vor sehr geringe Anzahl von Transaktionen am Immobilienmarkt, woraus abgeleitet werden könne, dass die Phase der Hauspreiskorrektur sich noch einige Quartale hinziehen könne - bis sich ein neues, an das stark gestiegene Zinsniveau angepasstes Gleichgewicht gebildet habe. Offensichtlich würden Verkäufe derzeit nur im Falle nicht verschiebbarer Gründe getätigt, während Käufer auf weitere Preiskorrekturen warten würden.



Der Stillstand am Immobilienmarkt sprehe aber auch dafür, dass es sich um eine zyklische Korrektur und nicht um das Platzen eines Preisblase handele, vor allem im Segment Wohnen. Panikverkäufe seien nicht feststellbar. Die Zinsen für private Baufinanzierungen würden sich nach einer Verdreifachung seit Anfang 2022 seit einigen Monaten in einer Seitwärtsbewegung befinden und die EZB nähere sich dem Ende ihres Zinserhöhungszyklus. Da jedoch nicht mit deutlich fallenden Hypothekenzinsen zu rechnen sei, unter anderem weil Banken die Kreditvergabebedingungen weiter angezogen hätten, dürften bei anstehenden Refinanzierungen in den kommenden Monaten mehr Hausbesitzer als in den vergangenen Jahren zu einem Verkauf gezwungen werden. Allerdings stünden dem daraus steigenden Angebot auch eine grundsätzlich weiterhin hohe Nachfrage und eine in den letzten Monaten deutlich reduzierte Neubautätigkeit gegenüber. So seien nach Angaben des Statistischen Bundesamts im ersten Quartal 2023 25,7 Prozent weniger Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt worden als im Vorjahr. Nicht zuletzt die weiterhin tief negativen Realrenditen - nominale Zinsen abzüglich Inflation - würden für eine wieder anziehende Nachfrage nach realen Anlagen sprechen, sobald sich das neue Gleichgewichtspreisniveau abzeichne. Um die notwendige Neubautätigkeit anzukurbeln, sollten auch von staatlicher Seite entsprechende Förderungen bereitgestellt sowie regulatorische Bauvorgaben flexibilisiert werden. (23.05.2023/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die liquiden Segmente der Kapitalmärkte haben die historisch beispiellose Zinswende vieler Notenbanken im letzten Jahr in Form massiver Kursverluste bei Aktien, Anleihen und Krypto-Anlagen verarbeitet und verzeichneten in diesem Jahr bereits sehr positive Wertentwicklungen, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Bei den jahrelang gestiegenen Immobilienpreisniveaus sei die Anpassung an die neue Zinsrealität noch in vollem Gange: