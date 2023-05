Bei Wohnimmobilien finde bereits eine Marktbereinigung statt, in der sich die Preise an die veränderten Rahmenbedingungen anpassen würden. Nach jährlichen Steigerungen von circa fünf Prozent seit dem Jahr 2005 seien im vierten Quartal 2022 die Preise für Wohnimmobilien erstmals seit einer Dekade zurückgegangen. Weil aber der durchschnittliche Preisrückgang von 3,6 Prozent die nachteiligen Effekte, wie die massiv gestiegenen Herstellungs- und Finanzierungskosten, noch längst nicht kompensiere, würden die Experten mit weiteren deutlichen Preisrückgängen im Jahresverlauf rechnen.



Diese Entwicklungen würden natürlich auch an börsennotierten Immobilienkonzernen wie Vonovia, TAG (ISIN DE0008303504 / WKN 830350) oder LEG (ISIN DE000LEG1110 / WKN LEG111) nicht spurlos vorbeigehen. So dürfte die heutige Hauptversammlung von Vonovia sehr spannend werden, da die Stimmung der Aktionäre ohnehin schon sehr schlecht sei. Die hohen Wachstumsraten, aber auch die hohen Wachstumsziele seien nun kassiert worden. Gerade das fremdfinanzierte Wachstum der letzten Jahre falle diesen Gesellschaften auf die Füße, da die hohen Verschuldungsgrade sich nun aufgrund der höheren Zinsniveaus deutlich negativ in den Bilanzen widerspiegeln würden.



Zwar würden diese Gesellschaften aufgrund struktureller Faktoren - wie zu wenig zur Verfügung stehender Wohnraum zu erschwinglichen Preisen, gesundes Mietwachstums und historisch niedrige Leerstände - über einen guten Kapitalzufluss verfügen. Steigende Kosten im Unterhalt der Einheiten, energetischer Sanierungsbedarf, die angesprochenen höheren Aufwendungen für Fremdkapital, die fehlende Wachstums-Story und nicht zuletzt die Bewertungsabschläge auf die gehaltenen Immobilienassets würden aber für deutlichen Druck auf die Kurse dieser Gesellschaften sorgen. Eine aus der Sicht des Marktes offensichtlich suboptimale Kommunikation von Dividendenkürzungen oder -aussetzungen habe für weitere Volatilität gesorgt.



Vonovia habe zwar zuletzt den Verschuldungsgrad durch den Verkauf von Einheiten deutlich reduzieren und so vermitteln können, dass eine Kapitalerhöhung nicht unmittelbar drohe. Aber für einen Verkauf von 1.350 Einheiten in Berlin, München und Frankfurt mit einem Volumen von 560 Mio. Euro an CBRE Investment Management habe Vonovia einen Abschlag von circa sieben Prozent auf den Buchwert in Kauf nehmen müssen. Darüber hinaus habe das Unternehmen den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an seinem "Südewo"-Portfolio an Apollo bekannt gegeben. Dass im Rahmen der gedrückten Stimmung am Immobilienmarkt für Immobilienkonzerne diese Transaktionen überhaupt stattgefunden hätten, sei trotz der Bewertungsabschläge als positives Signal zu werten.



Weitere positive Signale würden die Experten von der Zinsfront sehen. Sie würden davon ausgehen, dass die Höchststände bei den Zinsen mehr oder weniger erreicht sein sollten. Dies sollte perspektivisch Immobilienaktien wieder unterstützen. Auch würden die Experten nicht von einem Platzen der "Immobilienblase" in Deutschland ausgehen, da gerade der strukturelle Mangel an Wohnraum hierzulande unterstützend wirken sollte. Dennoch sei der Silberstreif am Immobilienhimmel noch nicht in Sicht. Umso mehr gelte es zu differenzieren: Für die verschiedenen Marktsegmente - Gewerbe-, Büro-, Wohn-, oder Spezialitätenimmobilien - gebe es unterschiedliche Treiber, aber keine "One-Size-Fits-All"-Lösung. (17.05.2023/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Die Negativschlagzeilen für den Immobiliensektor reißen gerade in Deutschland nicht ab, so Marc Decker, Leiter Aktien bei A Quintet Private Bank, Muttergesellschaft von Merck Finck.Ganz aktuell habe das Statistische Bundesamt mitgeteilt, dass im März 2023 fast ein Drittel weniger Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt worden seien als im Vorjahresmonat, was durchaus als dramatisch interpretiert werden dürfe. Gleichzeitig seien die Preisniveaus auch in den Regionen und Städten, die die letzten Jahre zu den Hauptprofiteuren des Immobilienbooms gehört hätten, abgerutscht. Die Krise des Sektors hierzulande zeige sich also vor allem in den Wohnimmobilien. Aber auch bei Gewerbeimmobilien halte Vorsicht Einzug. Die Gründe seien vielschichtig, aber würden natürlich auch am strukturellen Wandel hängen, wie dem geringeren Bedarf an Büroflächen aufgrund des zunehmenden Homeoffice-Arbeitstrends.Zwar seien bis einschließlich 2022 die Büromieten laut dem Institut der Deutschen Wirtschaft noch teils deutlich gestiegen - allein im Jahr 2022 um 5,9 Prozent - und hätten sich damit überraschen robust gezeigt, aber die strukturellen und makroökonomischen Herausforderungen würden diesen Subsektor nicht für ein Investment empfehlen. Gerade beim Thema Gewerbeimmobilien scheine sich das alte Mantra "Lage, Lage, Lage" wieder zu bewahrheiten, sodass Premiumlagen in New York oder Paris nach wie vor gut unterstützt und nachgefragt würden.