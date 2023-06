Wien (www.aktiencheck.de) - Längere Phasen steigender Immobilienpreise können einander ähneln, komplett gleich sind sie jedoch nie, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Welche Schlussfolgerungen könnten aus den Erfahrungen der Vergangenheit für den österreichischen wie auch europäischen Immobilienmarkt in Zeiten der Zinswende gezogen werden? Der heftige Gegenwind, dem die Immobilienmärkte derzeit ausgesetzt seien, habe für die meisten, wenn nicht gar für alle der im Vorjahr noch laufenden Immobilienzyklen die "sorglose Schönwetterperiode" abrupt beendet. Die gute Nachricht gleich vorweg: Anders als 2008/2009 lasse sich bei Betrachtung der Fundamentaldaten kein "Blasenkandidat" ausmachen. Dazu passe, dass die in Europa über die gesamte Zyklusdauer verzeichneten realen Preisanstiege von durchschnittlich +54% vergleichbar seien mit den Wertzuwächsen früherer Zyklen ohne nennenswerte strukturelle Fehlentwicklungen. Im Anschluss an derartige Phasen steigender Preise hätten die realen Immobilienpreise in der Vergangenheit um durchschnittlich etwa 10 bis 20% korrigiert, was nun ebenfalls realistisch erscheine. Damit würden die realen Immobilienpreise nach dem preislichen Gipfelsturm der letzten Jahre nur wenig an Höhe verlieren.Der österreichische Immobilienzyklus sei unter den 22 gerade zu Ende gegangenen ein ganz besonderer, sei er doch mit einer Dauer von 17 Jahren (2005-2022) der "dienstälteste" gewesen. Trotzdem zeige der Blick unter die preisliche Oberfläche einen weitestgehend "unauffälligen" Immobilienzyklus. Wenn sich die Geschichte zwar nicht wiederhole, so doch aber zumindest reime, dann würden die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte für den österreichischen Immobilienmarkt ein reales Korrekturpotenzial von etwa 20 Prozent realistisch erscheinen lassen (wobei es natürlich Risikofaktoren gebe, unter anderem noch mehr Zinserhöhungen als derzeit erwarte). Ein Wert, der sich in der derzeitigen RBI-Prognose (nominaler Preisrückgang von 10%, Inflation von gut 10% 2023/24) widerspiegele. (Ausgabe vom 22.06.2023) (23.06.2023/ac/a/m)