Wunsch und Wirklichkeit würden also immer weiter auseinander klafften (am Höhepunkt um 12%, in Relation zum Basiswert Q1 2013), im Zuge der Zeitenwende auf dem Immobilienmarkt würden die Angebotspreise in Wien nun auf den Boden der Realität zurückgeholt. Es sei daher zu erwarten, dass die Korrektur der Transaktionspreise weniger markant ausfalle, als es der Blick auf die Angebotspreise suggeriere. In diesem Zusammenhang sei zu erwähnen, dass beim angestellten Ranking europäischer Metropolen sowohl Angebots- als auch Transaktionspreise verglichen worden seien.



Ferner zeige ein Blick unter die gesamtösterreichische Oberfläche: "Wien ist anders". Denn obwohl die Angebotspreise von Einfamilienhäusern (diese würden außerhalb Wiens die relevantere Kategorie darstellen) im restlichen Bundesgebiet (Ö exkl. Wien) den Transaktionspreisen in den letzten Jahren mit einer Abweichung von zeitweise mehr als 20% noch stärker davongeeilt seien als jene der Wiener Wohnungen, hätten die Verkaufsinteressenten von Einfamilienhäusern abseits Wiens ihre Preisvorstellungen seit dem Höhepunkt nur um vergleichsweise moderate 4,5% korrigiert, unter Verwendung von Quartalsdurchschnitten seien es sogar nur etwa 3,7%. Wie passe das zusammen?



Eine mögliche Erklärung liefere die unterschiedliche Eigentümerstruktur. In Wien habe die Eigentumsquote 2021 bei 19,3% gelegen. Nicht einmal jeder fünfte Wiener Haushalt wohne also in den eigenen vier Wänden. Im Vergleich dazu habe die Eigentumsquote in den übrigen Bundesländern (bevölkerungsgewichtet) 56% betragen. Es sei also ein deutlicher Unterschied in der Eigentumsstruktur zwischen der Hauptstadt und dem Rest Österreichs zu beobachten.



Und das sei in diesem Zusammenhang durchaus von Bedeutung. Denn: Wissenschaftliche Studien (z.B. Genesove und Mayer, The Quarterly Journal of Economics, November 2001) hätten gezeigt, dass Kleinanleger und Personen, die in ihrem Eigenheim leben würden, eine deutlich höhere Verlustaversion aufweisen würden, wenn es um die Veräußerung von Wohnimmobilien gehe. Es sei also naheliegend, dass die unterschiedlichen Angebotspreisentwicklungen zwischen Wien (deutlicher Rückgang) und den übrigen Bundesländern (vergleichsweise moderater Rückgang) weniger durch die vergangene Preisdynamik verursacht würden (die sei ja in Ö exkl. Wien dynamischer gewesen), sondern eher durch die Unterschiede in der Eigentumsstruktur.



Natürlich habe das auch Implikationen für die zukünftige Preisentwicklung in den verglichenen Marktsegmenten. Die Literatur zeige nicht nur, dass Kleinanleger eher dazu neigen würden, ihre Preisvorstellungen langsamer anzupassen, sondern auch, dass die höhere Verlustaversion dazu führe, dass Wohnimmobilien, sofern nicht unbedingt notwendig, nicht mit hohen Verlusten veräußert würden. Bei Großanlegern, die häufiger Umschichtungen in ihren Investmentportfolios vornehmen würden, sei die Bereitschaft, kurzfristig Verluste zu realisieren, höher.



Zumindest vor diesem Hintergrund sollte es nicht überraschen, wenn die Preiskorrektur in Wien deutlicher ausfiele als im Rest Österreichs. Dass Wien damit gleichzeitig auch zum Epizentrum der europäischen Immopreiskorrektur avanciere, bedeute das jedoch nicht (automatisch). (05.06.2023/ac/a/m)







