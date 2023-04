Bonn (www.aktiencheck.de) - Die hohe Inflation und starke Zinserhöhungen seit Dezember 2021 haben den europäischen Markt für Wohnimmobilien kräftig durchgeschüttelt, so die Analysten von Postbank Research.



Die laufende Korrektur, die auch das Ende des Immobilienbooms in Deutschland markiere, könnte sich im ungünstigsten Fall noch länger hinziehen. Bei Finanzierungskosten von 4% müssten die Immobilienpreise bei sonst gleichbleibenden Voraussetzungen um 25% fallen, damit die Nettomietrenditen wieder die Gewinnschwelle erreichen würden. Einer derart kräftigen Korrektur stünden allerdings weiterhin steigende Löhne und Mieten entgegen, sodass der Preisrückgang letztlich deutlich geringer ausfallen dürfte. Dementsprechend bleibe die Deutsche Bank bei ihrem Basisszenario einer Preisdelle. Negative reale Kurzfristzinsen, ein historischer Inflationsschutz durch Wohneigentum, das äußerst knappe Angebot in Ballungszentren und ein steigendes Mietwachstum könnten die Preise mittelfristig stabilisieren. Das setze allerdings voraus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinserhöhungen bei einem Einlagensatz von 3,75% beende.



Nach den für Investoren auskömmlichen Boom-Jahren mit zweistelligen Eigenkapitalrenditen stünden nun jene unter Druck, die ihre Investments voll finanziert hätten, mit variablem Zins arbeiten und ohne Absicherungen agieren. Sollte die EZB im Kampf gegen die hartnäckige Inflation die Zinsen auf ein höheres Niveau anheben als aktuell erwartet, könnten weitere Investoren unter Zugzwang kommen. Das könnte in europäischen Ländern, in denen variabel verzinste Darlehen eine signifikantere Rolle spielen, eine ausgeprägtere Korrektur am Häusermarkt auslösen. (Kapitalmarktausblick 04/2023) (11.04.2023/ac/a/m)



