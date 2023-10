Nach einer durchschnittlich erwarteten Rendite von 3,85 Prozent im Jahr 2022 fordern Institutionelle heute im Mittel bereits 4,1 Prozent. Für 61 Prozent der Umfrageteilnehmer ist dabei die laufende Cashflow-Rendite die wichtigste Kennzahl. 30 Prozent der Befragten priorisieren dagegen die unrealisierte Gesamtrendite z. B. nach BVI-Methode.



"Die mehrfachen Zinsanhebungen in den letzten zwölf Monaten sorgen für attraktiver werdende Alternativen im Vergleich zu Immobilienanlagen - etwa im Bereich der Anleihen. Entsprechend passen Investoren auch am Immobilienmarkt ihre Rendite-Erwartungen nach oben an. Das ist weitgehend schlichtweg eine Normalisierung nach den langen Niedrigzinsjahren. Die Asset-Klasse Immobilie wird diese neuerliche Konkurrenz mittelfristig gut wegstecken und weiter zentraler Portfolio-Baustein bleiben", so Vespermann.



Drei von vier Investoren schätzen Immobilien als Inflationsschutz



Die Befragung unterstreicht den wichtigen Status der Assetklasse Immobilie für institutionelle Investoren gleich in mehrfacher Hinsicht. So streben die Befragten durchschnittlich eine Portfolio-Allokation von 21 Prozent in Immobilien an. Speziell im aktuellen Marktumfeld mit den erhöhten Inflationsraten profitiert die Asset-Klasse zudem von ihrer weit verbreiteten Reputation als Hedge gegen inflationäre Wertverluste. Drei Viertel der Investoren messen Immobilien eine wichtige Rolle als Inflationsabsicherung für ihr Portfolio zu.



ESG wird bereits großflächig implementiert - positive Auswirkung auf Immobilienwert, eher negative für Cashflow erwartet



Die Implementierung von ESG-Maßnahmen wirkt sich nach Meinung der institutionellen Anleger tendenziell positiv auf den Wert einer Immobilie, aber eher negativ auf den unmittelbar erzielbaren Cashflow aus. Lediglich 11 Prozent der Befragten prognostizieren hier einen positiven Einfluss. Die am häufigsten umgesetzte ESG-Maßnahmen sind die ESG-konforme Ausrichtung der Ankaufkriterien (50 Prozent) und der Beginn der Umstellung auf grüne Mietverträge (39 Prozent). Knapp 10 Prozent der Befragten geben an, die regulatorischen ESG-Vorgaben bereits vollständig implementiert zu haben.



"Institutionelle Investoren beobachten die regulatorische Entwicklung hinsichtlich der ESG-Anforderungen genau. In den vergangenen Jahren wurden bei der Integration von ESG-Kriterien in verschiedenste Teile der Immobilien-Wertschöpfungskette schon große Fortschritte erzielt, doch wir sind noch lange nicht am Ziel hinsichtlich der praktischen Implementierung in der Breite. Die Wirtschaftlichkeit verschiedener Einzelmaßnahmen gerade im aktuellen Marktumfeld muss im Einzelfall geprüft werden - in Bezug auf den laufenden Cashflow wie die gesamte Wertentwicklung des Assets", kommentiert Vespermann.



Core ist King: Value-Add- und opportunistische Strategien abgeschlagen



Die Umfrage zielte auch auf den Risikoappetit der Investoren ab. Dabei gaben die Befragten im Durchschnitt an, knapp 60 Prozent ihrer Investments in die besonders sichere Risikoklasse Core allokieren zu wollen. Am zweitbeliebtesten ist Core+ mit 29 Prozent, gefolgt von Value-Add mit 8 Prozent und opportunistischen Strategien mit 4 Prozent. Diese Entwicklung passt zur stark nachgefragten laufenden Cashflow-Rendite. (04.10.2023/ac/a/m)







