Bonn (www.aktiencheck.de) - Im Umfeld hoher Inflationsraten, steigender Zinsen und nachlassender Wachstumsdynamik sind die europäischen Immobilienmärkte seit Sommer 2022 unter Druck geraten, so die Analysten von Postbank Research.



Die Gesamtrendite diversifizierter Immobilienfonds mit Objekten in bevorzugter Lage sei ins Minus und fiel im 3. Quartal mit -2,4% auf den schlechtesten Wert seit der Weltfinanzkrise 2007/2008 gerutscht. Immerhin sei die 12-Monats-Performance mit 8,4% immer noch deutlich positiv gewesen, dürfte aber im Schlussquartal weiter gesunken sein. Das volle Ausmaß der Preiskorrektur könnte bis Mitte dieses Jahres erreicht sein. Für die anschließenden Monate würden Wohnimmobilien aller Art die besten Perspektiven eingeräumt. Die gestiegenen Bau- und Finanzierungskosten würden die Objekte für Käufer zwar weniger erschwinglich machen. Und auch das Risiko regulatorischer Eingriffe zur Stabilisierung von Mieten sei nicht zu unterschätzen. Dennoch dürfte die Nachfrage hoch bleiben. Zu den leistungsstärksten europäischen Märkten im privaten Mietwohnungssektor würden neben Kopenhagen und Dublin die führenden spanischen und britischen Standorte gehören.



Dagegen würden Büros voraussichtlich auch künftig unterdurchschnittlich abschneiden. Zentral gelegene und bereits auf moderne Arbeitswelten ausgelegte Bestandsimmobilien der "Next-Generation" könnten aber in Metropolen wie London, Paris, Amsterdam und den wichtigsten deutschen Städten ein überdurchschnittliches Mietwachstum bieten. Investoren, die ihren Bestand fit für Next-Generation machen würden, dürften signifikante Wertsteigerungen erzielen. Mittelfristig könnte die schwächere Bautätigkeit zur Erholung des Gesamtmarktes beitragen. (Kapitalmarktausblick März 2023) (10.03.2023/ac/a/m)





