Am deutschen Immobilienmarkt gibt es Befürchtungen über ein baldiges Ende des Aufschwungs, so die Analysten von Postbank Research.Es gebe aber Gründe, die nur eine vorübergehende Preisdelle nahelegen würden. So seien 2021 die Baufertigstellungen in Deutschland mit 293.000 Einheiten erneut hinter dem langfristigen Bedarf von jährlich 350.000 Wohnungen zurückgeblieben. Auf der Nachfrageseite würden allein aus der Ukraine 2022 und 2023 insgesamt rund 1,6 Millionen Menschen erwartet, die nach Deutschland kommen würden. Eine strukturelle Migration von jährlich durchschnittlich rund 300.000 Menschen könnte zu einem Anstieg der Einwohnerzahl hierzulande von aktuell 83,7 auf 86 Millionen bis 2030 führen.Trotz steigender Energiepreise und wachsender Rezessionssorgen gehe die Deutsche Bank bis mindestens 2025 für die 126 größten Städte Deutschlands von einer Unterversorgung mit Wohnraum aus. Insofern dürften Wohnimmobilien insbesondere in Toplagen wie München und Berlin mit einer jeweils sehr hohen Immobiliennachfrage sowie entsprechend hohen Kauf- und Mietpreisen auf absehbare Zeit ein interessantes Investment bleiben - zumal Immobilien im Falle einer Rezession Stabilität ins Portfolio bringen und als Inflationsschutz dienen könnten.