Die Immobilienbranche müsse ihre Emissionen reduzieren, ebenso wie die Zement- und Stahlhersteller. Während beim Stahl die Richtung klar sei, sei es beim Zement schwierig, einen ähnlichen Weg einzuschlagen - ohne erhebliche technologische Fortschritte, die den erwarteten Anstieg der Gesamtnachfrage übersteigen müssten. Die Bedeutung der "Gebäudehülle" sei jedoch auch ein wichtiger Faktor für die Emissionsreduzierung, und die Experten würden mit einer Intensivierung der Maßnahmen und Anreize zur Verbesserung der Gebäudeeffizienz rechnen. Dies erfordere jedoch ein zusätzliches Engagement der Gebäudenutzer, die vielleicht die wichtigsten Stakeholder im Dekarbonisierungsprozess seien.



Auch künftig werde der Markt mit zahlreichen Regularien, Subventionen und Steuern überschwemmt. Regularien rund um die Offenlegung seien besonders wichtig für ESG-orientierte Investoren. Die Offenlegung im Rahmen der EU-Taxonomie werde es Investoren ermöglichen, genau die Unternehmen zu identifizieren, die künftig ihre Emissionen am ehesten reduzieren könnten. Es seien zahlreiche Initiativen, Rahmenwerke und Zertifizierungen entwickelt worden, die dies unterstützen und den Unternehmen erlauben würden, sich Ziele auf Basis branchenspezifischer Rahmenwerke zu setzen. Der Prozentsatz der Gebäude, die nach LEED, BREEAM und anderen Standards zertifiziert seien, sollte ein entscheidender Faktor sein, wenn es darum gehe, börsennotierte Immobilienunternehmen auf ihre Dekarbonisierungsfortschritte zu prüfen. Diese Initiativen würden nicht nur die Klimaschutzmaßnahmen vorantreiben, sondern sie würden auch ein Umfeld mit erheblichen finanziellen Möglichkeiten schaffen. Börsennotierte Immobilienunternehmen, die ihre Portfolios dekarbonisieren könnten, würden "grüne" Prämien berechnen können und so bessere Renditeströme erzielen.



Der Vergleich von börsennotierten Immobilienunternehmen, die für den Übergang und die Dekarbonisierung am besten gerüstet seien, werde durch die uneinheitliche Marktstruktur erschwert. Die Möglichkeit zur Dekarbonisierung hänge von verschiedenen Faktoren ab, z. B. von der Zusammensetzung des Portfolios aus Büro-, Einzelhandels- und Wohngebäuden sowie von den Standorten (Geografie) der Objekte. Die Veröffentlichung der endgültigen Ergebnisse der "Science Based Targets"-Initiative für den Gebäudesektor werde ein wichtiger Katalysator für die Immobilienbranche sein. Allerdings solle diese erst im Oktober 2023 veröffentlicht werden.



Für eine erfolgreiche Dekarbonisierung des börsennotierten Immobiliensektors müssten Finanzinstitute den Übergang unterstützen. (30.03.2023/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Da der Immobiliensektor fast 40% der weltweiten Treibhausgasemissionen verursacht, muss er schnell und entschlossen in Angriff genommen werden, so Guy Wilkinson, ESG Analyst, und Claudia Ravat, ESG Analyst, La Française AM.Um eine rasche und dauerhafte Dekarbonisierung des Sektors zu gewährleisten, müssten Nichtregierungsorganisationen, Unternehmen und Regulierungsbehörden zusammenarbeiten.