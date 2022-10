Bonn (www.aktiencheck.de) - Krieg in Europa, steigende Zinsen, hohe Inflation, drohende Rezession - das herausfordernde Umfeld belastet auch die globalen Immobilienmärkte, so die Analysten von Postbank Research.Strukturell bedingt könnten vorzugsweise Industrie- und Wohnimmobilien den Marktrisiken trotzen und bis 2024 leichte Wertsteigerungen verzeichnen. Ein robuster E-Commerce und die Bemühungen, Lieferketten zu stärken, dürften die Nachfrage nach Industrieimmobilien stützen. Im ohnehin defensiven Segment der Wohnimmobilien bestehe in vielen Regionen weiterhin eine Angebotslücke. Die Aussichten für Büroimmobilien dürften sich dagegen eintrüben, ein Bewertungsabschlag sei wahrscheinlich.Auch für Einzelhandelsimmobilien werde eine unterdurchschnittliche Entwicklung erwartet. Kurz- bis mittelfristig werde aber wohl keine Region die aktuelle Konjunkturschwäche unbeschadet überstehen. Besonders anfällig für Wertverluste seien europäische Immobilien. Steigende Finanzierungskosten dürften die ohnehin geringen Renditen belasten. Gleichzeitig seien Wirtschaft und Immobilienmärkte stärker vom Krieg in der Ukraine betroffen als in anderen Regionen der Welt. (Ausgabe Kapitalmarktausblick Oktober 2022) (11.10.2022/ac/a/m)